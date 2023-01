Basket Serie B: la Geko PSA Sant'Antimo passa a Cassino (75-81) Coach Gandini: "Decisivo per noi il secondo tempo con controllo dei rimbalzi e difesa"

La Geko PSA Sant'Antimo vince a Cassino con il risultato di 75-81 nella quattordicesima giornata del girone D di Serie B. Superata la BPC Virtus e conferma dell'ottimo campionato per la Partenope. "Vittoria pesantissima, su un campo difficile e contro un ottimo avversario. - ha affermato il coach della PSA, Marco Gandini, nel post-partita - Decisivo per noi il secondo tempo, negli ultimi 18 minuti abbiamo controllato i rimbalzi e difeso forte, e questo poi ci permette di far bene tutto il resto, con tanti protagonisti che azione dopo azione sono venuti fuori".

Il tabellino

Serie B - Girone D

Quattordicesima Giornata

BPC Virtus Cassino - Geko PSA Sant'Antimo 75-81

Parziali: 19-17, 20-15, 19-32, 17-17

Cassino: Milosevic 20 (5/7, 2/5), Kekovic 14 (4/10, 1/3), Gay 12 (3/5, 2/10), Brigato 11 (2/3, 1/5), De Leone 8 (3/8, 0/0), Teghini 6 (0/1, 1/3), Cepic 4 (2/4, 0/3), Truglio (0/1, 0/0), Arrighini, Pacitto, Frizzarin, Gambelli.

Sant'Antimo: Mennella 17 (5/13, 2/5), Sgobba 16 (2/2, 3/8), Maggio 11 (3/6, 1/8), Gloria 11 (5/8, 0/0), Quarisa 9 (3/7, 0/0), Cantone 8 (1/2, 2/5), Montanari 6 (3/3, 0/0), Scali 3 (1/3, 0/5), Cannavina, Sabatino, Coralic.

Foto: pagina ufficiale Facebook PSA Partenope Sant'Antimo