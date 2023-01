Tennis, Nuria Brancaccio trionfa in Argentina Per la campana bella vittoria a Buenos Aires nel torneo ITF in finale contro la Riera.

E’ un inizio anno molto positivo per la famiglia Brancaccio. Dopo il successo al Challenger in Nuova Caledonia di Raul, anche Nuria raccoglie una vittoria in un torneo.

La 22enne ragazza di Torre del Greco, ha giocato e vinto sulla terra rossa argentina. A Buenos Aires ha battuto in finale la padrona di casa, Julia Riera, per 6-4 4-6 7-5 dopo due ore e mezza di lotta. Per l’atleta campana si tratta del secondo torneo ITF vinto in carriera dopo quello conquistato nel 2021, sempre sulla terra rossa, ad Antalya in Turchia. Nuria Brancaccio è attualmente numero 263 della classifica WTA.