Boxe, Mondiali: Irma Testa perfetta, si vola ai quarti di finale La campana ha battuto nettamente la rappresentante del Guatemala Leilany Reyes.

Il Mondiale Elite femminile, in corso di svolgimento alla K.D. Jadhav Indoor Hall di Nuova Delhi (India), è entrato nel vivo. Ieri ha esordito una delle stelle della competizione, l’azzurro Irma Testa impegnata nella categoria dei 57 kg. Per la campana primo match abbastanza soft contro la rappresentante del Guatemala Leilany Reyes. Irma Testa si è presa la prima ripresa per studiare l’avversaria e nei due successivi round ha consolidato il vantaggio portando a casa un verdetto unanime. La ragazza di Torre Annunziata è tra le favorite alla corsa per le medaglie e nei quarti di finale affronterà la vietnamita Thi Thahn Hao.

Oggi 20 marzo saranno due le azzurre a infilarsi i guantoni:

20/3

8° 52 Kg Charaabi vs Suraci AUS RING B H 9.45

8° 54 Kg Savchuk vs ECHEGARAY AUS RING B H 13.45

L'evento è integralemente trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube dell'IBA e su quello di Prasar Bharati Sports

PROGRAMMA MATCH E RISULTATI AZZURRE:

DRAW SHEETS - RAGNI

PROGRAMMI IN AGG.

16/3

16° 52 Kg Charaabi vs Kamarudin SGP 5-0

32° 54 Kg Savchuk vs Rosil SGP WRSC 2° Round

17/3

16° 60 Kg Mesiano vs Yang CHN 0-5

18/3

16° 48 Kg Bonatti vs Fozilova UZB 0-5

16° 66 Kg Carini vs Sovinco FRA RING A H 15.45

16° 54 Kg Savchuk vs Zekic SRB 5-0

19/3

16° 57 Kg Testa vs Reyes GUA 4-1

16° 50 Kg Sorrentino vs Paltseva RUS 4-1

20/3

8° 52 Kg Charaabi vs Suraci AUS RING B H 9.45

8° 54 Kg Savchuk vs ECHEGARAY AUS RING B H 13.45

21/3

8° 57 Kg Testa vs Thi Thanh Hao VIE

8° 63 Kg Canfora vs Camilo COL RING A H 11.30

8° 50 Kg Sorrentino vs Rosado PUR