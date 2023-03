Boxe, Mondiali: Testa senza problemi, esordio vincente e quarti conquistati La campana ha dominato la rivale vietnamita e domani tornerà sul ring per affrontare la Romeu.

Con la tranquillità che solo le campionesse possono mettere in mostra, Irma Testa ha vinto al suo esordio al Mondiale in India nella categoria dei 57 kg. Sul ring della K.D. Jadhav Indoor Hall di Nuova Delhi in India, la ragazza di Torre Annunziata ha dominato la vietnamita Thi Thanh Hao Nguyen raccogliendo la piena fiducia dei giudici che hanno espresso un verdetto unanime con tre 29-26 e due 29-27. Vittoria limpida che dà fiducia in vista dei quarti di finale quando, già nella giornata di domani, affronterà la brasiliana Romeu per entrare in zona medaglie.

Oggi (21/3) sono 3 le azzurre in gara:

8° 50 Kg Sorrentino vs Rosado PUR 5-0

PROGRAMMA MATCH E RISULTATI AZZURRE:

DRAW SHEETS - RAGNI



16/3

16° 52 Kg Charaabi vs Kamarudin SGP 5-0

32° 54 Kg Savchuk vs Rosil SGP WRSC 2° Round

17/3

16° 60 Kg Mesiano vs Yang CHN 0-5

18/3

16° 48 Kg Bonatti vs Fozilova UZB 0-5

16° 66 Kg Carini vs Sovinco FRA RING A H 15.45

16° 54 Kg Savchuk vs Zekic SRB 5-0

19/3

16° 57 Kg Testa vs Reyes GUA 4-1

16° 50 Kg Sorrentino vs Paltseva RUS 4-1

20/3

8° 52 Kg Charaabi vs Suraci AUS 5-0

8° 54 Kg Savchuk vs ECHEGARAY AUS 4-1

21/3

8° 50 Kg Sorrentino vs Rosado PUR RING A H 14.15

22/3

4° 50 Kg Sorrentino vs Valencia COL

4° 57 Kg Testa vs Romeu BRA

4° 52 Kg Charaabi vs OYUNTSETSEG MGL

4° 54 Kg Savchuk vs MUNGUNTSETSEG MGL