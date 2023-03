Boxe, Mondiali: Irma Testa domina la Zidani e vola in finale Nella categoria dei 57 kg la campana ha dominato la semifinale e sabato combatterà per l'oro.

Tutti in piedi per Irma Testa. Alla K.D. Jadhav Indoor Hall di Nuova Delhi, in India, la campionessa di Torre Annunziata ha conquistato l’accesso alla finale iridata della categoria dei 57 kg. Combattimento mai in discussione. L’azzurra ha dominato la francese Zidani che solo nell’ultima ripresa, quando la situazione era ormai compromessa, è riuscita a impensierire leggermente l’avversaria. La giuria, però, non si è fatta ingannare dando giustamente una vittoria con verdetto unanime alla vicecampionessa del mondo del 2022. Il 5-0 è frutto di tre 29-28 e due 30-27 che confermano tutta la superiorità che si è vista chiaramente sul ring.

Irma Testa è riuscita a fare il suo pugilato dimostrando ancora una volta grande personalità e sicurezza nei propri mezzi. Anche il pubblico si è subito schierato dalla parte della campana che così combatterà per il secondo anno consecutivo la finale del torneo iridato. Questa volta però non troverà sulla sua strada la taiwanese Lin Yu-Ting che ad Istanbul, con un verdetto discutibile, si era messa al collo la medaglia d’oro.

La campionessa azzurra salirà sul ring sabato per andare a caccia del suo primo titolo iridato sfidando la temibile atleta kazaka, Ibragimova, che ha eliminato proprio la taiwanese campionessa in carica. Per Irma Testa, dopo il bronzo di Tokyo, l’argento iridato di Istanbul e l’oro europeo, questo è sicuramente un match chiave per mettere nel proprio palmares un titolo che la porterebbe alle Olimpiadi di Parigi come favorita per la medaglia d’oro.