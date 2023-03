Boxe, Mondiali: Irma Testa da Torre Annunziata al tetto del mondo La campana ha vinto l'oro ai Mondiali in India battendo in finale la kazaka Ibragimova

Il sogno di Irma Testa si è realizzato. La ragazza di Torre Annunziata è campionessa del Mondo. Ha dominato la categoria dei 52 kg per tutto il torneo andato in scena a Nuova Delhi in India. Dieci giorni ricchi di emozioni con quella più bella arrivata oggi in finale.

Sulla strada della campana c’era la kazaka Ibragimova. Ostacolo importante che l’azzurra ha saputo aggirare con la personalità tipica delle campionesse. La giuria, infatti, ha apprezzato la boxe rapida, offensiva e moderna proposta dall’italiana. Anche il pubblico di casa si è schierato per lei fin dal primo match. Con le sue leve lunghe ha costruito serie importanti e nonostante qualche colpo subito ha saputo gestire anche i momenti in cui ha mostrato meno brillantezza.

Il 5-0 finale ha confermato che nella categoria dei 52 kg l’azzurra è la più forte. La medaglia d’oro è l’apice di una carriera con un palmares ricchissimo in cui spiccano il titolo europeo ma soprattutto il bronzo di Tokyo. Ora la testa sarà tutta sulle qualificazioni alle Olimpiadi, ma prima c’è da festeggiare questo splendido traguardo insieme alla Boxe Vesuviana e al Maestro Lucio Zurlo, colui che ha cresciuto la neocampionessa mondiale.