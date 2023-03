Italrugby under 18 femminile, la campana Maione al Women’s Six Nations Festival La ragazza dell'Amatori Torre del greco sarà tra le protagoniste di questo importante torneo.

La Nazionale Italiana femminile Under 18 è pronta per vivere l’avventura del Women’s Six Nations Festival Under 18. Dal 7 al 15 aprile le ragazze del responsabile tecnico Diego Saccà voleranno nel sud-est dell’Inghilterra, con precisione a Crowthorne, dove ha sede lo storico Wellington College.

Sono ventotto le atlete selezionate per il raduno di Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica del CONI Giulio Onesti, che inizierà il 4 aprile. Nella lista compare il nome della campana Antonella Maione dell’Amatori Torre del Greco.

Tornando al torneo, sarà strutturato su tre giornate di gara: nelle prime due, il 7 e 11 aprile, sono in programma i doppi confronti con gare da 35 minuti ciascuna; nel turno conclusivo del 15 aprile, invece, si giocherà una gara unica da 70 minuti.

Le Azzurrine esordiranno contro la Francia (h. 16.00) e a seguire contro l’Irlanda (h. 17.00); l’11 aprile affronteranno le padrone di casa inglesi (h. 15.00) e alle 17.00 il Galles per chiudere il 15 aprile contro la Scozia (h. 12.00).

Di seguito l’elenco delle convocate:

Giada ABITI (INIZIATIVE VILLORBA)

Mary AKOSA (RUGBY COLORNO)

Ilaria ALONZI (US ROMA RUGBY)

Viola BERNUZZI (C.U.S. GENOVA)

Alessia CAGNOTTO (CUS TORINO)

Miriana CARLINI (LUPI FRASCATI RUGBY)

Elisa CECATI (VOLVERA RUGBY)

Chiara CHELI (RUGBY COLORNO)

Greta COPAT (INIZIATIVE VILLORBA)

Morgana CORSARO (US ROMA RUGBY)

Elettra COSTANTINI (VALSUGANA RUGBY PADOVA)

Giorgia CUPPARI (RUGBY PARABIAGO)

Sara D'ANDREA (LUPI FRASCATI RUGBY)

Penelope D'EPIRO (US ROMA RUGBY)

Eva ESCHYLLE (RUGBY LUCCA)

Carola FOGARIN (VALSUGANA RUGBY PADOVA)

Laura Lina FOSCATO (CUS MILANO RUGBY)

Nami FUJIMOTO (CUS MILANO RUGBY)

Asia LICCARDO (I PUMA BISENZIO RUGBY)

Antonella MAIONE (AMAT.R.TORRE DEL GRECO)

Sara MANNINI (RUGBY COLORNO)

Lucie Jeanne MOIOLI (I CENTURIONI RUGBY)

Ilaria REMONTI (RUGBY PARABIAGO)

Maria Nicole RUGGIO (RUGBY COLORNO)

Desiree SPINELLI (BENETTON R. TREVISO)

Emma TOGNON (VALSUGANA RUGBY PADOVA

Margherita TONELOTTO (VALSUGANA RUGBY PADOVA)

Lavinia TONNA (LUPI FRASCATI RUGBY)



Il calendario Azzurro

07.04

Italia v Francia ore 16

Irlanda v Italia ore 17

11.04

Inghilterra v Italia ore 15

Italia v Galles ore 17

15.04

Italia v Scozia ore 12