Boxe, Baldassi al "Torneo Belgrade Winner" Il campano combatterà in Serbia in preparazione al Mondiale.

Sono 5 gli azzurri convocati per il Torneo Belgrade Winner, che avrà luogo nella capitale serba, da mercoledì 29 marzo al 2 aprile. Tra i convocati c’è anche uno degli astri nascenti del pugilato dilettantistico italiano: Michele Baldassi. Il pugile partenopeo combatterà nei 57 kg e questo torneo sarà anche un ottimo banco di prova in attesa dei Mondiali di Tashkent in Uzbekistan a maggio.

Per Baldassi è una grande occasione per fare esperienza in vista del torneo iridato e dell’inizio del percorso per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi da conquistare nel corso dell’estate. Oltre a Baldassi saranno in gara anche Tommaso Sciacca (54 kg), Francesco Iozia (57 kg), Paolo di Lernia (63,5 kg) e Gianluigi Malanga (67 kg). La spedizione azzurra sarà guidata dai tecnici Eugenio Agnuzzi e Sumbu Kalambay. Da segnalare la presenza dell’arbitro Gaetano Valentino.