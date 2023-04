Turris ko ad Andria: la Fidelis vince 2-0. Bolsius decisivo, il tabellino Serie C (girone C): la doppietta dell'attaccante determina la sconfitta dei corallini

La doppietta di Bolsius regala la vittoria alla Fidelis Andria contro la Turris: corallini battuti con il finale di 2-0 al "degli Ulivi", ma che restano fuori dalla zona playout. La classifica offre però novità importanti: la Fidelis, ultima in classifica, e la Viterbese, penultima forza, vincono e accorciano il divario.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Trentacinquesima Giornata

Fidelis Andria - Turris 2-0

Marcatori: 68', 84' Bolsius

F. Andria (3-5-2): Savini; Dalmazzi, Delvino (62' Micovschi), Borg; Castellano (72' Ferreira), Marino (62' Djibril), Paolini, Candellori, Ciotti (80' Salandria); Ventola (62ì Ekuban), Bolsius. All. Cudini. A disp. Vandelli, Finizio, Arrigoni, Orfei, Pastorini, De Franco, Grosso, Ciotti, Pavone, Alba

Turris (3-5-2): Fasolino; Miceli, Di Nunzio, Boccia; Rizzo, Zampa, Maldonado (69' Giannone), Contessa (81’ Schirò); Ercolano (46' Acquadro), Longo (69' Maniero), Guida. All. Fontana. A disp. Antolini, Perina, Vitiello, Taugourdeau, Haoudi, D'Alessandro, Finardi, Franco, Ruffo Luci

Arbitro: Scatena di Avezzano

Ammoniti: Di Nunzio (T), Savini (F), Candellori (F), Ferreira (A), Acquadro (T)