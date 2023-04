Boxe, Torneo di Belgrado: Baldassi d'argento Il campano ha ceduto solo in finale contro il brasiliano Oliverira.

La spedizione in terra serba, per disputare il Torneo Belgrade Winner, andato in scena nella capitale, è stata positiva per i colori azzurri. Sette gli uomini, due le donne. Sono arrivate tre medaglie: oro per Rebecca Nicoli nei 60 kg, argento per Michele Baldassi nei 57 kg, bronzo per Paolo di Lernia nei 63,5 kg. Il campano Michele Baldassi ha confermato ancora una volta di essere pronto per combattere match importanti. Ha disputato un torneo di alto livello e ha ceduto solo in finale contro il brasiliano Oliveira.

RISULTATI ITABOXING BELGRADE WINNER 2023

29/3

60 Kg Nicoli WP vs Selina Russia

57 Kg Iozia vs Oliveira Brasile WP

67 Kg Malanga vs Chabyas AUT WP

30/3

80 Kg Tumminiello vs Coy Bernal SPA WP

48 Kg Prisciandaro vs Hazahmetova RUS Wp

51 Kg Camiolo vs Yerzhan KAZ WP

31/3

57 Kg Baldassi WP vs Azizbek KGZ

63.5 Kg Di Lernia WP vs Do Reis BRA

54 Kg Sciacca vs Aldhamzarov KAZ WP

1/4

Semifinale 63.5 Kg Di Lernia vs Hamrauoi FRA WP

Semifinale F 60 Kg Nicoli WP vs Mustaeva RUS

Semifinale 57 Kg Baldassi WP vs Rustemov MKD

2/4

Finale 60 Kg Nicoli WP vs Shadrina SRB

Finale 57 Kg Baldassi vs Oliveria BRA WP