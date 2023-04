Tennis, WTA di Bogotà: Brancaccio vittoriosa sulla greca Papamichail La tennista campana tornerà in campo nel secondo turno con l'austriaca Kraus.

Il 2023 è iniziato come meglio non poteva. Nuria Brancaccio sta scalando la classifica WTA con l’obiettivo, che verrà raggiunto la prossima settimana, di entrare per la prima volta tra le prime 200.

Ieri, nel torneo di Bogotà in Colombia, la ragazza di Torre del Greco ha conquistato la sua prima vittoria nel circuito WTA. Nuria Brancaccio si è imposta sull’amata terra rossa con un doppio 6-2 sulla greca Papamichail, numero 152 del mondo.

Vittoria netta arrivata in poco più di 1 ora e 20 minuti di gioco. Dopo aver superato il primo turno la Brancaccio tornerà in campo nella giornata di domani quando sfiderà l’austriaca Sinja Kraus, attuale numero 168 della classifica WTA.