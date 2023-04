Tennis, WTA Bogotà: Nuria Brancaccio vola ai quarti di finale Battuta l'austriaca Sinja Kraus con un doppio 6-2, domani sfida alla tedesca Tatjana Maria.

Il momento magico di Nuria Brancaccio continua. A Bogotà, sulla terra rossa colombiana, la ragazza di Torre del Greco sta disputando un grande torneo. Dopo essersi qualificata e aver battuto al primo turno la greca Papamichail, oggi ha spazzato via la ventenne austriaca Sinja Kraus con estrema facilità.

La campana è scesa in campo forte della possibilità di affrontare una giocatrice abbordabile e non ha sprecato l’occasione. Si è imposta con un doppio 6-2 in meno di un’ora di gioco facendo vedere ottime cose. Per la Brancaccio la qualificazione ai quarti di finale vale anche tanti punti utili a scalare la classifica. Ad inizio settimana era numero 206 mentre nella classifica virtuale che viene aggiornata in tempo reale è già 170. Si tratta del suo nuovo best ranking che le permetterà anche di entrare con maggiore facilità nelle qualificazioni di alcuni tornei.

Intanto domani, venerdì 7 aprile, c’è un nuovo impegno, anche se sulla carta proibitivo, contro numero 2 del seeding colombiano, la tedesca Tatjana Maria.