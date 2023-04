Gevi Napoli Basket ko contro l'Umana Reyer Venezia (91-93) Sconfitta per gli azzurri dopo la vittoria ottenuta a Bologna contro la Virtus

L'Umana Reyer Venezia vince a Napoli, la squadra lagunare supera la Gevi con il risultato di 91-93 nella gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Risulta decisivo il canestro di Mitchell Watt nei secondi conclusivi. A Napoli non bastano i 20 punti di Williams a cui risponde l'ex Parks per gli orogranata.

Pancotto: "La strada per la salvezza è ancora lunga"

"Complimenti a Venezia, ha meritato la vittoria. È rimasta avanti per tutta la partita, noi abbiamo fatto tanto per cambiare l’inerzia, lottando alla pari contro una grande squadra. - ha spiegato il coach degli azzurri, Cesare Pancotto - I particolari decidono la gara. In questa partita si è vista una squadra che ha giocato con grande determinazione e convinzione, usando tatticismi per fermare Venezia che si è dovuta affidare al talento individuale. Contro una formazione forte abbiamo alzato il nostro livello. Ai ragazzi, nello spogliatoio, ho detto che hanno fatto una grande partita. Resta la rabbia della sconfitta, la consapevolezza di dover fare ancora uno step per colmare il gap. Dico solo bravi ai miei giocatori, la strada per la salvezza è ancora lunga".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Ventiseiesima Giornata

Gevi Napoli - Umana Reyer Venezia 91-93

Parziali progressivi: 27-24; 48-56; 62-70

Napoli: Zerini 9, Howard 14, Young 9, Michineau 14, Dellosto 3, Bamba ne, Uglietti 5, Williams 20, Stewart 10, Wimbush 7, Grassi ne, Sinagra ne. All. Pancotto.

Venezia: Spissu 11, Parks 20, Bramos 15, Moraschini 3, De Nicolao ne, Granger 12, Chillo, Brooks 2, Willis, Watt 16, Mokoka ne, Tessitori 14. All Spahija.