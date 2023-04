Afragola Volley, al Pala "Moccia" di scena la festa promozione Soddisfacente stagione per il team del Presidente Natale Petrellese che chiude al 2° posto.

Con la matematica promozione nella categoria nazionale raggiunta il 25 Marzo con due giornate di anticipo, la squadra di Mr. Domenico Girardi chiude la regular season di Serie C con un bel 3-0 contro il Minerva Cava, gara arbitrata magistralmente da due giudici laziali, Erika La Rocca di Gaeta e Loredana Basanisi di Latina.

Soddisfacente stagione per il team del Presidente Natale Petrellese che chiude al 2° posto in classifica (dietro il Napoli Pallavolo) con 54 punti (14 di distacco dalla terza classificata San Marzano), un 2° posto in Coppa Italia Regionale e una finale di Supercoppa Italiana Regionale da disputare il 27 Aprile a Calvizzano (NA).

Alla società e agli atleti griffati Città di Afragola, costretti a giocare in una struttura non completamente agibile e messa a disposizione solo per due allenamenti settimanali, vanno le congratulazioni del Sindaco Antonio Pannone presente ai festeggiamenti post-gara: "Nonostante tutto, una bella soddisfazione che accomuna e motiva fortemente una intera comunità perché conosco il sacrificio che l’Afragola Volley ha portato avanti con grande senso di responsabilità. Questo successo richiama noi Istituzioni al senso di responsabilità di consentire per davvero che lo sport ad Afragola torni a essere un elemento che caratterizza la vita dei nostri giovani, raggiungendo anche quei successi che fanno guardare con maggiore fiducia al futuro".

Presente al Palazzetto dello Sport “Luigi Moccia” anche il Deputato Francesco Emilio Borrelli: “È una giornata di festa per il nostro sport e sono molto contento di essere qui perché credo che vadano sostenute società sportive come l’Afragola Volley, che resiste tra mille difficoltà. Il Calcio è uno sport bellissimo, ma chi toglie i ragazzi dalla strada, chi fa il lavoro serio e pesante sui nostri territori, sono queste società sportive, non certamente altre”.

Dunque, con problemi strutture da risolvere e un futuro tutto da scrivere, è doveroso celebrare tutti i protagonisti di questa storica impresa per la pallavolo afragolese: i tecnici Domenico Girardi, Adriano Affinito e Alfonso Ruggiero, il mental coach dott. Bruno Ciaramella, il preparatore atletico Pietro Barbarino, gli schiacciatori Simmaco Tartaglione, Luigi Ausiello, Roman Klymchuk, Francesco Graziosi, Francesco Pierro e Dail Kutinski, i palleggiatori Gabriele Mantova e Alessandro Cimmino, i liberi Gaetano Affinito e Daniele Masiello, i centrali Alfredo Ambrosone, Alessandro Marotta, Luigi Mormile e Kevin De Rosa.