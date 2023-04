Tennis, ATP 500 di Barcellona: Giustino nel tabellone principale Il napoletano si è qualificato battendo il francese Geoffrey Blancaneaux.

Lorenzo Giustino si è fatto un bel regalo. Al torneo ATP 500 di Barcellona è riuscito a conquistare un posto in tabellone. Il tennista napoletano si è regalato l’impresa battendo il numero 11 del seeding delle qualificazioni Geoffrey Blancaneaux. L’azzurro si è imposto per 6-3 1-6 7-6 e martedì tornerà in campo per sfidare il russo Shevchenko, numero 98 della classifica ATP.