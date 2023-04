Nuoto, per Viola Scotto Di Carlo parole importanti dal CT Butini La campana ha vinto l'oro nei 50 farfalla ai Campionati Italiani di Riccione.

Con 15 pass per i Mondiali di Fukuoka ottenuti, il bilancio del nuoto azzurro dopo gli Assoluti primaverili può essere considerato positivo. Per la Campania nell’ultima giornata dei tricolori è arrivata anche la soddisfazione del titolo conquistato nei 50 farfalla dalla napoletana Viola Scotto di Carlo. Al termine dell’appuntamento più atteso di questa parte di stagione ha parlato il CT Cesare Butini che ha avuto belle parole anche per la ragazza campana.

“Guardiamo positivo. Mi fa piacere aver recuperato Benedetta Pilato e Margherita Panziera che hanno ottenuto il pass con due prestazioni convincenti. Sono contento di vedere gli atleti tutti motivati. Gli assoluti rappresentano una tappa di un anno molto importante. Ci tengo a sottolineare che Gregorio Paltrinieri, il Capitano, non si discute: lui è una certezza e per noi è già in Giappone. Fukuoka sarà un mondiale determinante ad un anno dalle Olimpiadi: avremo numeri importanti e siamo decisi a far bene. Ho visto giovani che stanno venendo fuori come Sara Curtis e Viola Scotto Di Carlo. Sono soddisfatto della crescita di Lorenzo Mora e dei ranisti in generale. Il Sette Colli servirà per completare la squadra e fare le giuste valutazioni per le gare individuali. C’è ancora spazio per tutti coloro che si impegneranno e continueranno a lavorare bene. Selezioneremo la migliore squadra possibile con scelte funzionali. Chiederemo supporto e saremo di sostegno alle società".

I qualificati ai Mondiali di Fukuoka 2023



Simona Quadarella (CC Aniene) 800 stile libero 8'21"14, 1500 stile libero 15'53"29 e 400 stile libero 4'05"83

Marco De Tullio (CC Aniene) 400 stile libero 3'44"69

Lisa Angiolini (Carabinieri/Virtus Buonconvento) 100 rana 1'06"18 e 4x100 mista

Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Genova Nuoto My Sport) 200 farfalla 1'54"98

Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Aquatics) 400 misti 4'35"98 e 200 misti 2'10"05 RI

Leonardo Deplano (Carabinieri/CC Aniene) 50 stile libero 21"89

Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport) 100 dorso 53"36 e 4x100 mista

Federico Poggio (Fiamme Azzurre/Imolanuoto) 100 rana 58"73 e 4x100 mista

Nicolò Martinenghi (CC Aniene) 100 rana 59"06 e 4x100 mista

Matteo Restivo (Carabinieri/RN Florentia) 200 dorso 1'56"96

Benedetta Pilato (Fiamme Oro/CC Aniene) 50 rana 30"03

Margherita Panziera (Fiamme Oro/CC Aniene) 200 dorso 2'08"12

Staffette 4x100 mista maschile e femminile

Foto: Foto di Giorgio Scala / DBM per Federnuoto.it