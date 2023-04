Pallanuoto, World Cup: il Setterosa di Silipo in Grecia per la seconda fase Mercoledì la squadra azzurra sfiderà l'Olanda, poi Stati Uniti e Ungheria.

Dopo le belle prestazione di Rotterdam il Setterosa è pronto ad affrontare la seconda fase della World Cup che si gioca ad Atene. Dopo aver chiuso al secondo posto il girone B la squadra di coach Carlo Silipo è attesa da tre sfide che promettono spettacolo. La certezza della qualificazione alla Superfinal di Long Beach, in programma dal 23 al 25 giugno, daranno la possibilità al coach partenopeo di sperimentare e anche di continuare la fase di adattamento al nuovo regolamento arbitrale.

Nella capitale Greca il Setterosa esordirà mercoledì 19 aprile alle 15:00 contro l’Olanda, giovedì alle 19:00 contro gli Stati Uniti e venerdì allo stesso orario con l’Ungheria. Tre sfide che andranno in scena nel modernissimo anche se piccolo “Kypros” dell’Hellenic Army Academy.

Alla vigilia della sfida il sito federale ha pubblicato anche i precedenti contro l'Olanda e la formula del torneo.

OLANDA-ITALIA GLI ULTIMI PRECEDENTI. Non ci saranno in panchina, per la prima partita del secondo round, Carlo Silipo e il suo vice Mino Di Cecca; per l'occasione a dirigere a bordo vasca il Setterosa ci sarà l'altra assitente tecnica Elena Gigli. Recenti e nel giro di due mesi gli ultimi precedenti tra Italia e Olanda: uno fresco e dolce per le azzurre vale a dire la finale per il bronzo europeo a Spalato dello scorso 9 settembre vinta 16-13; l'altro amaro e cioè la sconfitta per 18-17 lo scorso 22 novembre nella seconda giornata del girone A delle SuperFinal della World League di Tenerife

LA FORMULA. Otto squadre divise in due gironi da quattro e che si portano dietro i punti accumulati nel primo round a Rotterdam. Le squadre inserite nel girone 1 - USA, Italia, Olanda e Ungheria - si sfideranno per stabilire le posizioni per la SuperFinal cui sono già qualificate; Grecia, Spagna, Cina e Australia si contenderanno gli ultimi due posti disponibili per Long Beach.

LE CONVOCATE. Silvia Avegno (Matarò), Lucrezia Cergol ed Emma De March (Pallanuoto Trieste), Giusy Citino (Plebiscito Padova), Caterina Banchelli (RN Florentia), Chiara Tabani, Giuditta Galardi, Domitilla Picozzi e Agnese Cocchiere (SIS Roma), Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Giulia Viacava, Aurora Condorelli, Dafrne Bettini e Veronica Gant (L'Ekipe Orizzonte). Nello staff, con il commissario tecnico Carlo Silipo, gli assistenti tecnici Cosimo Di Cecca ed Elena Gigli, il fisioterapista Federica Ancidei, il team manager Barbara Bufardeci, il preparatore atletico Valerio Viero, il medico Pietro Jansiti e il video analista Manuel Bombelli. Arbitro al seguito Giuliana Nicolosi.

Programma e orario italiano (+1 in Grecia)

Girone 1: Olanda 9, Usa 7, Ungheria ed Italia 6

Girone 2: Spagna 5, Grecia 3, Australia e Cina 0

1^ giornata - mercoledì 19 aprile

13.00 Spagna-Australia

15.00 Olanda-Italia

17.00 Grecia-Cina

19.00 Usa-Ungheria

2^ giornata - giovedì 20 aprile

13.00 Spagna-Cina

15.00 Olanda-Ungheria

17.00 Grecia-Australia

19.00 Usa-Italia

3^ giornata- venerdì 21 aprile

13.00 Cina-Australia

15.00 Usa-Olanda

17.00 Spagna-Grecia

19.00 Italia-Ungheria

FUKUOKA 2023. Ad Atene si svolgeranno martedì 18 aprile, alle 12.00 (-1h in Italia), i sorteggi della fase a gironi dei Mondiali di Fukuoka 2023 (16-29 luglio). Interessati ovviamente il Settebello di Alessandro Campagna - bronzo a Budapest 2022 - e il Setterosa di Carlo Silipo che fu quarto in Ungheria.