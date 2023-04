Tennis, ATP 500 di Barcellona: Giustino eliminato dal russo Schevchenko Netta sconfitta per il tennista napoletano che ha ceduto con un doppio 6-2.

All’ATP 500 di Barcellona l’avventura di Lorenzo Giustino si è fermata al primo turno. Sulla terra rossa catalana il tennista di Napoli era riuscito a conquistare un posto in tabellone ma il russo Schevchenko ha messo fine alla sua corsa. Il match è durato appena sessantaquattro minuti. Non c’è praticamente mai stata partita. Il sovietico ha sfruttato al meglio le difficoltà al servizio dell’azzurro che sulla seconda palla ha raccolto appena il 27% dei punti. Percentuali che non lasciano scampo ed è presto spiegato il doppio 6-2 che ha consentito al sovietico di continuare il suo torneo, mentre per Giustino, già bravissimo a conquistare un posto in tabellone, termina la bella settimana di Barcellona.

Per la cronaca in campo oggi altri due azzurri: Passaro ha battuto con un doppio 6-1 il veterano spagnolo Fernando Verdasco, mentre Arnaldi si è imposto 6-3 6-4 sull’altro iberico Munar.