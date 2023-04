Gevi Napoli Basket, Pancotto: "Impatto, continuità e alzare il livello" Serie A: alle 19 la sfida contro l'Olimpia per il gruppo di coach Pancotto

Palla a due alle 19 per la sfida al Mediolanum Forum: la Gevi Napoli sarà ospite dell'EA7 Emporio Armani Milano e il coach degli azzurri, Cesare Pancotto, ha presentato così la gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A: "Milano ha un roster importante e l’esperienza per giocare partite ravvicinate che le permettono di poter distribuire le forze. - ha spiegato il tecnico dei partenopei - Ha coach, gioco e giocatori capaci di creare ogni tipo di difficoltà e sfruttare ogni minimo errore. L’ampiezza e la diversità del roster, inoltre, non dà punti di riferimento e si è tolta le scorie delle partite di Eurolega. Gli ostacoli relativi alla forza di Milano, e l’abitudine al ritmo delle gare di Coppa, ci devono spingere ad essere pronti nell'impatto iniziale, nell'avere continuità, nel giocare ed alzare il livello del nostro sistema consolidato. Tutto questo per rimanere dentro la partita". La gara sarà diretta da Alessandro Martolini (Roma), Christian Borgo (Grumolo delle Abbadesse) e Antonio Bartolomeo (Lecce).