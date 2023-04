Pallanuoto, World Cup: il Setterosa di Silipo ko con l'Olanda Azzurre mai in partita e pesantemente sconfitte per 16-10. Domani c'è la sfida con gli Usa.

Esordio difficile per il Setterosa nella seconda fase della World Cup. Ad Atene, nella prima sfida del girone 1, le azzurre sono state superato per 16-10 dall’Olanda. Senza Silipo in panchina, il CT napoletano era squalificato, la squadra ha fatto confusione concedendo tanto, troppo alle quotate avversarie. Sfida in cui Bettini e compagne hanno sempre rincorso essendo sotto addirittura 10-4 in apertura di terzo quarto e poi 13-6 prima della risposta azzurra per limitare i danni.

“Non ho nulla da rimproverare alle ragazze -ha spiegato Silipo- perché giocare senza allenatore a bordo vasca non è semplice: mi prendo io la responsabilità di questa sconfitta. Devo dire che ho visto però buone cose, come la reazione nel terzo tempo. Domani ritroviamo gli Stati Uniti e abbiamo la possibilità di riscattarci”.

Il Setterosa tornerà in campo alle 19:00 contro gli Usa e venerdì allo stesso orario chiuderà questa seconda fase con un altro big match come quello contro l’Ungheria.

Olanda-Italia 16-10

Olanda: Aarts , Wolves , Sleeking 3, Van Der Sloot 1, Keuning , Van De Kraats 4, B.Rogge 3, Sevenich , Joustra 1, L. Rogge 4 (1 rig.), Bosveld , Ten Broek , Buis . All. Doudesis

Italia: Condorelli , Tabani 2, Galardi , Avegno 2, Cergol , Bettini 3 (1 rig.), Picozzi , Gant , Palmieri 1, Marletta 2 (2 rig.), Cocchiere , Viacava , Banchelli . All. Gigli (Silipo squalificato)

Arbitri: Cabanas (Esp), Haigh (Aus)

Note: parziali 4-2, 5-2, 4-3, 3-3. Uscite per limite di falli Ten Broek (O) a 2'00 del terzo tempo, Gant (I) a 4'31 del quarto tempo e L. Rogge (O) a 7'30 del quarto tempo. Superiorità numeriche: Olanda 7/11 e Italia 4/11 + 3 rigori. In porta Aarts (O) e Condorelli (I). Banchelli (I) subentra a Condorelli a inizio terzo tempo. Buis (O) subentra ad Aarts a inizio quarto tempo. In tribuna De March e Citino. Spettatori 200 circa

LA FORMULA. Otto squadre divise in due gironi da quattro e che si portano dietro i punti accumulati nel primo round a Rotterdam. Le squadre inserite nel girone 1 - USA, Italia, Olanda e Ungheria - si sfideranno per stabilire le posizioni per la SuperFinal cui sono già qualificate; Grecia, Spagna, Cina e Australia si contenderanno gli ultimi due posti disponibili per Long Beach.

LE CONVOCATE. Silvia Avegno (Matarò), Lucrezia Cergol ed Emma De March (Pallanuoto Trieste), Giusy Citino (Plebiscito Padova), Caterina Banchelli (RN Florentia), Chiara Tabani, Giuditta Galardi, Domitilla Picozzi e Agnese Cocchiere (SIS Roma), Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Giulia Viacava, Aurora Condorelli, Dafrne Bettini e Veronica Gant (L'Ekipe Orizzonte). Nello staff, con il commissario tecnico Carlo Silipo, gli assistenti tecnici Cosimo Di Cecca ed Elena Gigli, il fisioterapista Federica Ancidei, il team manager Barbara Bufardeci, il preparatore atletico Valerio Viero, il medico Pietro Jansiti e il video analista Manuel Bombelli. Arbitro al seguito Giuliana Nicolosi.

Risultati, classifiche, programma e orario italiano (+1 in Grecia)

Girone 1: Olanda 12, Usa 7, Ungheria ed Italia 6

Girone 2: Spagna 8, Grecia 3, Australia e Cina 0

1^ giornata - mercoledì 19 aprile

Spagna-Australia 9-8 (3-1, 2-4, 3-2, 1-1) ha arbitrato Nicolosi

Olanda-Italia 16-10 (4-2, 5-2, 4-3, 3-3)

17.00 Grecia-Cina

19.00 Usa-Ungheria

2^ giornata - giovedì 20 aprile

13.00 Spagna-Cina

15.00 Olanda-Ungheria

17.00 Grecia-Australia

19.00 Usa-Italia

3^ giornata- venerdì 21 aprile

13.00 Cina-Australia

15.00 Usa-Olanda

17.00 Spagna-Grecia

19.00 Italia-Ungheria