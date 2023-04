Gevi Napoli Basket ko a Milano: vince l'EA7 Emporio Armani (88-76) Azzurri penultimi con Verona a tre turni dal termine della regular season

La Gevi Napoli va ko al Mediolanum Forum di Assago, vince l'EA7 Emporio Armani Milano con il punteggio di 88-76 nella gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A. Ora gli azzurri di coach Cesare Pancotto sono penultimi con la Tezenis Verona con due punti di vantaggio sul fanalino di coda, Openjobmetis Varese, con un ritardo di due punti dal trio UnaHotels Reggio Emilia, Pallacanestro Trieste e Givova Scafati.

Pancotto: "Daremo tutto per restare in A"

"Complimenti a Milano e ad Ettore Messina, per me sempre un punto di riferimento. - ha spiegato il tecnico azzurro - Per noi è stata la prima volta in infrasettimanale, abbiamo cercato di rimanere a livello di Milano con dei tatticismi. La sintesi di tutto questo sta nei punti in area e nei rimbalzi, di gran lunga superiore per l’Olimpia. Abbiamo lottato, risalendo dal -24 al -9, mostrando cuore ed orgoglio e voglia di lottare per rimanere in Serie A. Potevamo sicuramente far meglio. I miei giocatori stanno dimostrando la volontà di migliorarci. Vogliamo, per noi, per il club, e per tutta la città di Napoli, mantenere fortemente la Serie A. Daremo tutto fino all’ultimo secondo dell’ultima partita. Zerini è voluto scendere in campo nonostante condizioni fisiche precarie, voglio ringraziarlo".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Ventisettesima Giornata

EA7 Emporio Armani Milano - Gevi Napoli 88-76

Parziali progressivi: 24-17; 44-35; 69-49

Milano: Pangos 11, Tonut, Melli 10, Baron 11, Ricci, Biligha 2, Hall 4, Baldasso, Shields 17, Hines 11, Datome 5, Voigtmann 17. All. Messina.

Napoli: Zerini 2, Howard 3, Young 13, Michineau 5, Dellosto 3, Bamba ne, Uglietti, Williams 15, Stewart 15, Wimbush 20, Grassi ne, Sinagra ne. All. Pancotto.