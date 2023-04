Italrugby femminile under 20: nella lista delle convocate la campana Cinque Il gruppo guidato da Saccà si ritroverà a Parma dal 28 al 30 aprile.

L’Italrugby femminile under 20 è pronta a tornare in raduno. Il responsabile tecnico Diego Saccà ha diramato la lista delle convocate per il raduno di Parma in programma dal 28 al 30 aprile. Le Azzurrine si ritroveranno alla Cittadella del Rugby per questi tre giorni di allenamenti che si concluderanno con una sfida con il Rugby Colorno. Tra le convocate c’è anche la campana Nadia Cinque, dell’Amatori Torre del Greco.

Questa la lista delle atlete convocate:

Francesca ANDREOLI (Unione Rugby Capitolina)

Martina BUSARA (Rugby Feltre)

Erika CAMPIGOTTO (Benetton Rugby)

Anna CARNEVALI (Rugby Colorno)

Sofia CATELLANI (Rugby Colorno)

Francesca CELLI (Benetton Rugby)

Nadia CINQUE (Amatori Napoli Rugby)

Angelica CITTADINI (Unione Rugby Capitolina)

Sveva CORSINI (Transvecta Calvisano)

Alessia DELLA SALA (Rebels Rugby VI Est)

Gaia DOSI (Rugby Colorno)

Elena ERRICHIELLO (Unione Rugby Capitolina)

Silvia FENT (Benetton Rugby)

Alice FORTUNA (Rebels Rugby VI Est)

Alessandra Lucrezia FRANGIPANI (Villorba Rugby)

Rubina Emma GRASSI (Rugby Parabiago)

Mascia JELIC (Spartan Queens Montegranaro)

Susanna LOGOTETA (Cus Milano Rugby)

Viola MAFFIA (Cus Milano Rugby)

Ilenia MARCHEGIANI (Spartans Queen Montegranaro)

Nicole MASTRANGELO (Unione Rugby Capitolina)

Marina MAZZOLENI (I Centurioni Rugby)

Aregash PELLIZZON (Benetton Rugby Treviso)

Mihaela PIRPILIU (Rugby Rovato)

Matilde ROMERSA (Rugby Colorno)

Luna Agatha SACCHI (Cus Torino Rugby)

Laura Valentina TIMPU (Lupi Frascati)

Camilla VIO (Valsugana Rugby Padova)

Alice VISMAN (Valsugana Rugby Padova)

Giulia Maria ZALLOCCO (Spartan Queen Montegranaro)

Vittoria ZANETTE (Villorba Rugby)