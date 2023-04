Pallanuoto, World Cup: Setterosa ko con gli Usa, oggi c'è l'Ungheria Silipo: "Sono soddisfatto della reazione avuta dalle ragazze e dal match disputato".

Un buon Setterosa non basta a fermare gli Stati Uniti. Ad Atene, dove sta andando in scena la seconda fase della World Cup, secondo ko consecutivo per la squadra di Carlo Silipo. Dopo il 16-10 contro l’Olanda è arrivato il 10-6 a favore della squadra a stelle e strisce. Bene in difesa le italiane. Il cuore non è mancato, ma attualmente le avversarie hanno qualcosa in più. Decisivo il terzo quarto terminato 6-2 per le avversarie. Un break di quattro reti che le ragazze di Silipo non sono riuscite più a recuperare.

Nel post partita il tecnico napoletano ha mostrato comunque soddisfazione.

"Sono soddisfatto della reazione avuta dalle ragazze e dal match disputato. Nei primi due tempi abbiamo concesso pochissimi tiri alle statunitensi. Peccato solamente per qualche conclusione affrettata in superiorità numerica: potevamo gestirle meglio. Sono contento della prestazione perché la condizione della squadra non può essere la migliore e nonostante tutto ho visto molte cose buone: contro la squadra più forte del mondo".

Oggi alle 19:00 si torna in acqua per l’ultima gara del gruppo contro l’Ungheria.

USA-Italia 10-6

USA: Johnson , Musselman 1, Prentice 1, Fattal , Bonaguidi , Steffens 2, Ausmus , Stryker, Mammolito 1, Gazzaniga , Cohen , Raney 5, Longan . All. Krikorian

Italia: Condorelli , Tabani , Galardi , Avegno 1, Cergol , Bettini 1, Picozzi , Gant , Palmieri , Marletta 3 (2 rig.), Cocchiere , Viacava 1, Banchelli . All. Silipo

Arbitri: Zhang (Chn), Haigh (Aus)

Note: parziali 2-1, 1-2, 6-2, 1-1. Uscita per limite di falli Viacava (I) a 7'00 del quarto tempo. Superiorità numeriche: Usa 6/12 + un rigore e Italia 2/12 + 3 rigori. Banchelli (I) para un rigore a Musselman a 7'25 del secondo tempo. Johnson (U) a Picozzi a 2'00 del terzo tempo. In porta Johnson (U) e Banchelli (I). In tribuna Citino e De March.

E CONVOCATE. Silvia Avegno (Matarò), Lucrezia Cergol ed Emma De March (Pallanuoto Trieste), Giusy Citino (Plebiscito Padova), Caterina Banchelli (RN Florentia), Chiara Tabani, Giuditta Galardi, Domitilla Picozzi e Agnese Cocchiere (SIS Roma), Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Giulia Viacava, Aurora Condorelli, Dafrne Bettini e Veronica Gant (L'Ekipe Orizzonte). Nello staff, con il commissario tecnico Carlo Silipo, gli assistenti tecnici Cosimo Di Cecca ed Elena Gigli, il fisioterapista Federica Ancidei, il team manager Barbara Bufardeci, il preparatore atletico Valerio Viero, il medico Pietro Jansiti e il video analista Manuel Bombelli. Arbitro al seguito Giuliana Nicolosi.

Risultati, classifiche, programma e orario italiano (+1 in Grecia)

Girone 1: Usa 13, Olanda 12, Ungheria 9, Italia 6

Girone 2: Spagna 11, Grecia 7, Australia 2, Cina 0

1^ giornata - mercoledì 19 aprile

Spagna-Australia 9-8 (3-1, 2-4, 3-2, 1-1) ha arbitrato Nicolosi

Olanda-Italia 16-10 (4-2, 5-2, 4-3, 3-3)

Grecia-Cina 13-11 (2-4, 2-3, 5-2, 4-2)

Usa-Ungheria 10-8 (3-2, 2-1, 2-3, 3-2)

2^ giornata - giovedì 20 aprile

Spagna-Cina 17-11 (4-1, 4-4, 4-2, 5-4)

Olanda-Ungheria 11-12 (4-5, 3-3, 2-2, 2-2)

Grecia-Australia 18-19 dtr (4-4, 7-5, 1-4, 3-2, 3-4)

Usa-Italia 10-6 (2-1, 1-2, 6-2, 1-1)

3^ giornata- venerdì 21 aprile

13.00 Cina-Australia

15.00 Usa-Olanda

17.00 Spagna-Grecia

19.00 Italia-Ungheria