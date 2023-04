Tennis, WTA di Koper in Slovenia: Brancaccio fuori agli ottavi La campana è stata eliminata dalla spagnola Bouzas Maneiro che si è imposta in due set.

Nuria Brancaccio non è riuscita ad andare oltre gli ottavi di finale al torneo W60 di Koper in Slovenia. La giocatrice campana, brava a battere l’olandese Lamens nel turno precedente, si è fermata contro la spagnola Bouzas Maneiro capaci di imporsi in due set. Nel primo l’iberica l’ha spuntata per 7-2 al tie-break dopo che l’azzurra era stata a due punti dal set sul 6-5 in suo favore.

Nel secondo, invece, Nuria Brancaccio ha servito male cedendo per quattro volte il servizio. La spagnola si è imposta per 6-3 continuando la propria corsa nel torneo sloveno. Dopo l’eliminazione, nella classifica virtuale della WTA, la ragazza di Torre del Greco è salita fino alla 169esima posizione.