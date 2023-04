Pallanuoto, World Cup: il Setterosa di silipo ko anche contro l'Ungheria Terza sconfitta consecutiva per le azzurre che erano già qualificate alla fase finale del torneo.

Nell’ultimo match della seconda fase di World Cup ad Atene il Setterosa ha raccolto la terza sconfitta in altrettante partite. Questa volta le azzurre sono state superate per 13-3 dall’Ungheria. Un match che è arrivato dopo una doppia seduta di allenamento al mattino tra piscina e palestra. Scelta mirata al futuro perché la qualificazione per le finali di giugno era già in tasca dalla scorsa settimana quando a Rotterdam la squadra di Silipo si era presa l’ambito pass. Il ko è stato spiegato dal coach azzurro a fine gara.

"C'è indubbiamente stanchezza ed evidentemente la squadra non è ancora pronta ad affrontare tre partite di questo livello in tre giorni. In acqua sembrava di vedere una squadra assoluta contro una giovanile. Sono tutte lezioni che serviranno al gruppo per crescere. Quella di questa sera è stata una brutta partita ma anche qui ad Atene ho ricevuto indicazioni buone: soprattutto dalla partita contro gli Stati Uniti. Sono sicuro che il gruppo in estate risponderà alla grande in vista delle SuperFinal e dei Mondiali di Fukuoka".

Italia-Ungheria 3-13

Italia: Condorelli , Tabani , Galardi , Avegno 1, Cergol , Bettini , Picozzi 1 (rig.) , Gant , Palmieri , Marletta 1, Cocchiere , Viacava , Banchelli . All. Silipo

Ungheria: Magyari , Szilagyi , Valyi 1, Gurisatti 2 (1 rig.), Mahieu , Parkes 2, Mate , Tiba 1 (rig.), Leimeter 1, Rybanska 2, Hajdu 3, Garda 1, Neszmely . All. Biro

Arbitri: Blanchard (Fra), Cabanas (Esp)

Note: parziali 1-4, 1-6, 0-1, 1-2. Uscita per limite di falli Hajdu (H) a 7'55 del quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 1/13 + un rigore e Ungheria 3/7 + 2 rigori. In porta Banchelli (I) e Neszmely (H). Condorelli (I) subentra a Banchelli a inizio terzo tempo. In tribuna Citino e De March.

LE CONVOCATE. Silvia Avegno (Matarò), Lucrezia Cergol ed Emma De March (Pallanuoto Trieste), Giusy Citino (Plebiscito Padova), Caterina Banchelli (RN Florentia), Chiara Tabani, Giuditta Galardi, Domitilla Picozzi e Agnese Cocchiere (SIS Roma), Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Giulia Viacava, Aurora Condorelli, Dafrne Bettini e Veronica Gant (L'Ekipe Orizzonte). Nello staff, con il commissario tecnico Carlo Silipo, gli assistenti tecnici Cosimo Di Cecca ed Elena Gigli, il fisioterapista Federica Ancidei, il team manager Barbara Bufardeci, il preparatore atletico Valerio Viero, il medico Pietro Jansiti e il video analista Manuel Bombelli. Arbitro al seguito Giuliana Nicolosi.

Risultati, classifiche, programma e orario italiano (+1 in Grecia)

Girone 1: Olanda 15, Usa 13, Ungheria 12, Italia 6

Girone 2: Spagna 13, Grecia 8, Australia 5, Cina 0

1^ giornata - mercoledì 19 aprile

Spagna-Australia 9-8 (3-1, 2-4, 3-2, 1-1) ha arbitrato Nicolosi

Olanda-Italia 16-10 (4-2, 5-2, 4-3, 3-3)

Grecia-Cina 13-11 (2-4, 2-3, 5-2, 4-2)

Usa-Ungheria 10-8 (3-2, 2-1, 2-3, 3-2)

2^ giornata - giovedì 20 aprile

Spagna-Cina 17-11 (4-1, 4-4, 4-2, 5-4) ha arbitrato Nicolosi

Olanda-Ungheria 11-12 (4-5, 3-3, 2-2, 2-2)

Grecia-Australia 18-19 dtr (4-4, 7-5, 1-4, 3-2, 3-4)

Usa-Italia 10-6 (2-1, 1-2, 6-2, 1-1)

3^ giornata- venerdì 21 aprile

Cina-Australia 7-12 (2-2, 3-4, 2-2, 0-4)

Usa-Olanda 8-9 (2-3, 2-4, 3-2, 1-0)

Spagna-Grecia 18-17 dtr (3-4, 5-4, 1-1, 4-4, 5-4)

Italia-Ungheria 3-13 (1-4, 1-6, 0-1, 1-2)