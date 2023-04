Playoff B2, parla Chianese del Volley Napoli: "La chiave vincente è divertirsi" "Credo che arrivate a questo punto, in ognuna di noi ci sia un mix di emozioni".

Realizzata la prima vittoria per 3-1 in trasferta contro il Volley Meta, la società azzurra con sede a Pianura di Napoli attende in casa la formazione avversaria per la gara di ritorno. In palio c’è l’accesso alla fase successiva dei playoff per salire in Serie B2.

Alle azzurre di mister Maione bastano solo due set per passare il turno, ma, come detto anche dall’allenatore nel post-partita, c’è il desiderio di vincere davanti al proprio pubblico.

Le parole di Valeria Chianese: «In partita ha fatto la differenza la mentalità. – Spiega il centrale del Volley Napoli Valeria Chianese – Abbiamo imparato con il tempo a capirci, ad istaurare un certo tipo di rapporto e anche grazie al nostro mental coach giorno dopo giorno stiamo migliorando l’aspetto mentale, ragionando ormai come una vera e propria squadra».

«Credo che arrivate a questo punto, in ognuna di noi ci sia un mix di emozioni, ma almeno per quanto riguarda me, sono presa da tanta adrenalina e voglia di dimostrare il lavoro fatto in queste ultime settimane».

Valeria Chianese si è distinta particolarmente nella sfida di andata, grazie alla sua precisione a muro e incisività in attacco. «All’inizio ero abbastanza tesa, come penso sia normale, ma posso dire di essere soddisfatta della mia prestazione. ovviamente sono sempre molto autocritica e c è sempre tanto da migliorare, ma ho cercato di essere un punto di forza per la squadra».

«La chiave vincente è divertirsi, l’abbiamo testato in più partite: più ci divertiamo e più ci carichiamo tra noi. Mi piacerebbe riuscire ad affrontare la partita di domani, e mi auguro anche le prossime, con la massima serenità, sfruttando la grande occasione che abbiamo quest’anno». Conclude così il centrale del Volley Napoli.

Il match di ritorno contro il Volley Meta si terrà questa sera alle ore 19:00 alla palestra IC Don Giustino Russolillo plesso Torricelli di Pianura di Napoli.