Tennis, ATP 1000 di Madrid: Brancaccio nel tabellone di qualificazione Il campano esordirà oggi contro il temibile Russo Aslan Karatsev.

Raul Brancaccio sogna la qualificazione al primo torneo ATP 1000 della carriera. Sono ore d’attesa per il campano che disputerà il tabellone di qualificazione sulle terra rossa di Madrid. Per lui difficile primo turno contro il russo Aslan Karatsev, che non sembra più quello del 2021, ma è comunque un giocatore molto temibile e più abituato a palcoscenici del genere.

Brancaccio dovrà mettere in campo la propria grinta, la maggiore confidenza con la terra battuta e provare ad essere regolare per avere la meglio sul giocatore russo. I due dovrebbero entrare in campo intorno alle 15:00. Il vincitore di questa sfida avrà la possibilità di giocarsi l’accesso al tabellone principale contro uno tra l’azzurro Luca Nardi e il quotato tedesco Struff. Possibile dunque un turno decisivo tutto azzurro ma soprattutto per Brancaccio servirà una vera e propria impresa.