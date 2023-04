Volley Napoli alla Fase 2 dei play off promozione per la serie B2 Maione: "Continueremo il percorso che stiamo facendo, lavorando sulla nostra squadra".

Step by step. Questo il mantra del Volley Napoli, che passo dopo passo sta costruendo il suo cammino in questi playoff per accedere alla Serie B2. Con le due vittorie (un 1-3 in trasferta è un 3-2 in casa) contro il Volley Meta, le atlete azzurre allenate da mister Maione hanno superato la Fase 1 e si preparano alla successiva.

Il commento sulla vittoria del mister: "Sono contentissimo, penso di poter utilizzare solo questo aggettivo. - Queste le parole nel post partita dell’allenatore Alessandro Maione - Secondo me c’è stato molto equilibrio tra le due squadre. Loro sono una squadra molto giovane, con una giocatrice eccellente in posto 4 e dal momento in cui hanno iniziato a battere forte come noi c’è stato equilibrio. Quando è salito il loro ritmo, si è giocato sul filo del rasoio".

I prossimi appuntamenti per continuare questa scalata sono contro la Volley World, affrontata già in campionato nella regular season. Si tratta sempre di due sfide, rispettivamente mercoledì 26 aprile in trasferta e sabato 29 in casa, con eventuale golden set a 15 in caso di pareggio.

"Continueremo il percorso che stiamo facendo, lavorando sulla nostra squadra, sui nostri punti di forza. Giocheremo contro un’avversaria che già conosciamo, la Volley World, ma i risultati del campionato si azzerano. Adesso dobbiamo lavorare su di noi". Conclude così l’allenatore azzurro.