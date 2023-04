Scherma, CDM sciabola: Curatoli e Cavaliere in gara sulle pedane di Seul In Corea del Sud la squadra azzurra inizia il suo cammino verso Parigi 2024.

La squadra azzurra di sciabola è arrivata in Corea del Sud. A Seul, da giovedì a sabato, andrà in scena il Grand Prix FIE che vedrà al via anche i napoletani Luca Curatoli e Dario Cavaliere con il primo tra i favoriti per ottenere un risultato importante. Il portacolori delle Fiamme Oro vanta un solo podio in stagione e vuole partire bene nella caccia ad un posto alle Olimpiadi di Parigi, obiettivo di questo triennio dopo l’importante tappa di passaggio dei Mondiali di Milano a luglio.

Oltre a Curatoli e Cavaliere, il CT Nicola Zanotti ha convocato per la tappa coreana anche Enrico Berrè, Matteo Neri, Giovanni Repetti, Luigi Samele, Pietro Torre, Luca Fioretto, Giorgio Marciano, Emanuele Nardella, Riccardo Nuccio, Mattia Rea. Assente il vincitore del Trofeo Luxardo di Padova, il salernitano Michele Gallo, ancora alle prese con i postumi di un infortunio.

Il programma della tappa prevede le qualificazioni della sciabola maschile nella giornata di giovedì 27, quelle femminili venerdì 28 e il gran finale con in palio le medaglie sabato 29.

IL PROGRAMMA

Giovedì 27 aprile: Ore 3 (orario italiano): Fase a gironi e tabellone preliminare sciabola maschile

Venerdì 28 aprile: Ore 3 (orario italiano): Fase a gironi e tabellone preliminare sciabola femminile

Sabato 29 aprile: Ore 2 (orario italiano): Tabellone da 64 di sciabola maschile e femminile.

GP FIE SCIABOLA MASCHILE – Seoul (Corea), 27-29 aprile 2023

Atleti azzurri sciabola maschile: Enrico Berrè, Luca Curatoli, Matteo Neri, Giovanni Repetti, Luigi Samele, Pietro Torre, Dario Cavaliere, Luca Fioretto, Giorgio Marciano, Emanuele Nardella, Riccardo Nuccio, Mattia Rea.



Responsabile d’arma: Nicola Zanotti

Staff tecnico: Andrea Aquili, Benedetto Buenza, Leonardo Caserta

Medico: David Luzon

Fisioterapista: Ferdinando Margutti