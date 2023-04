Possibile festa Scudetto: anticipata Gevi Napoli - Carpegna Pesaro di basket Decisione presa dalla LBA: si gioca sabato con palla a due alle 17.30 al PalaBarbuto

Nelle scorse ore la Gevi Napoli aveva inviato agli organi competenti per la sicurezza e l'ordine pubblico "formale richiesta di anticipare a sabato (con palla a due alle 20.45) la gara tra i partenopei e la Carpegna Prosciutto Pesaro, valida per ventinovesima e penultima giornata della Serie A di basket e in programma domenica (ore 17.30) al PalaBarbuto.

La LegaBasket Serie A ha preso atto di quanto presentato dal club azzurro sul tema dell'ordine pubblico per l'eventuale festa Scudetto del Napoli e ha definito l'anticipo del match di pallacanestro a sabato con palla a due alle 19. Ecco il nuovo giorno e il nuovo orario per la penultima gara stagionale della Gevi, chiamata al colpo salvezza.

Il comunicato della LegaBasket Serie A

"Il Presidente della LBA Umberto Gandini, in merito alla partita in programma il 30 aprile 2023 alle ore 17.30 tra Gevi Napoli Basket e Carpegna Prosciutto Pesaro, valida per la 29^ giornata del Campionato di Serie A UnipolSai;

preso atto di quanto rappresentato dalla squadra di casa, in merito ai profili di ordine pubblico dovuti ai possibili festeggiamenti per lo scudetto della squadra del Calcio Napoli in pari data, che potrebbero impedire l’afflusso al palazzetto delle squadre, degli ufficiali di gara e degli spettatori, creando un obiettivo ostacolo al regolare svolgimento della gara in questione;

preso atto che tali profili, come dichiarato dalla società Gevi Napoli Basket, sono stati già oggetto di interlocuzioni con la Prefettura e la Questura di Napoli, che hanno condiviso quanto evidenziato dal club;

vista la conseguente richiesta da parte della società Gevi Napoli Basket di anticipare la gara in questione al sabato 29 aprile p.v., richiesta a cui la società ospite Carpegna Prosciutto Pesaro ha già comunicato di dare adesione;

considerato che l’anticipo al sabato 29 aprile p.v. della partita, pur in deroga alla contemporaneità della disputa di tutte le gare della giornata, garantirebbe in modo certo la disputa della stessa e, con essa, il regolare svolgimento del campionato nella necessaria cornice di ordine pubblico;

tutto ciò considerato, dispone l’anticipo di Gevi Napoli Basket e Carpegna Prosciutto Pesaro al 29 aprile 2023 alle ore 19".