Scherma, CDM sciabola: Cavaliere non si qualifica, sabato tocca a Curatoli Saranno sei gli azzurri in gara nel tabellone principale, stanotte le qualificazioni femminili.

A Seul, in Corea del Sud, ha preso il via il Grand Prix FiE valido come prova di Coppa del Mondo. La scorsa notte sono andate in scena le qualificazioni al tabellone maschile. In corsa per un posto tra i migliori 64 c’era anche il napoletano Dario Cavaliere, mentre Luca Curatoli è già qualificato grazie al buon piazzamento nel ranking internazionale.

Cavaliere, dopo aver superato i gironi con 4 vittorie e 2 sconfitte, non è riuscito a qualificarsi perdendo contro il francese Dubarry per 15-11 l’assalto decisivo. Invece, sono riusciti ad accedere al tabellone principale Repetti, Neri, Nuccio e Berré, mentre Rea è stato eliminato dal tedesco Seefeld (15-10).

Dopo le qualificazioni, in attesa che stanotte vadano in scena quelle legate alla prova femminile, sabato c’è attesa soprattutto per vedere all’opera Luca Curatoli. Il campione partenopeo se la vedrà al primo turno contro il giapponese Shirai.

GRAND PRIX SCIABOLA MASCHILE QUALIFICAZIONI – Seoul (Corea), 27 aprile 2023

Tabellone principale da 64 (sabato)

Repetti (ITA) – Patrice (Fra)

Nuccio (ITA) – Ferjani (Tun)

Curatoli (ITA) – Shirai (Jpn)

Samele (ITA) – Seefeld (Ger)

Torre (ITA) – Iliasz (Hun)

Neri (ITA) – Kindler (Ger)

Berrè (ITA) – Kokubo (Jpn)

Tabellone preliminare da 64

Repetti (ITA) b. Ollivier (Fra) 15-8

Dubarry (Fra) b. Cavaliere (ITA) 15-11

Seefeld (Ger) b. Rea (ITA) 15-10

Neri (ITA) b. Mamutov (Uzb) 15-5

Nuccio (ITA) b. Song (Kor) 15-3

Berrè (ITA) b. Kato (Jpn) 15-8

Tabellone preliminare da 128

Song (Kor) b. Fioretto (ITA) 15-10

Sattarkhan (Kaz) b. Marciano (ITA) 15-14

Lin (Chn) b. Nardella (ITA) 15-12

Fase a gironi

Pietro Torre: 6 vittorie, nessuna sconfitta (qualificato dopo i gironi)

Giovanni Repetti: 5 vittorie, una sconfitta

Matteo Neri: 5 vittorie, una sconfitta

Enrico Berrè: 5 vittorie, una sconfitta

Riccardo Nuccio: 4 vittorie, 2 sconfitte

Mattia Rea: 4 vittorie, 2 sconfitte

Dario Cavaliere: 4 vittorie, 2 sconfitte

Giorgio Marciano: 3 vittorie, 2 sconfitte

Luca Fioretto: 3 vittorie, 2 sconfitte

Emanuele Nardella: 2 vittorie, 4 sconfitte

Classifica (161): 69. Mattia Rea, 74. Dario Cavaliere, 97. Giorgio Marciano, 98. Luca Fioretto, 116. Emanuele Nardella