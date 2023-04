Gevi Napoli Basket: vittoria e passo salvezza, battuta Pesaro (98-87) Coach Pancotto: "L'ultima gara sarà fondamentale. Dobbiamo vincere a Verona"

La Gevi Napoli vince in casa contro la Carpegna Prosciutto Pesaro con il risultato di 98-87 nella gara valida per la ventinovesima e penultima giornata della Serie A, anticipo del turno motivato dalle esigenze di ordine pubblico legate alla possibile festa Scudetto del Napoli Calcio. In attesa delle altre sfide, in programma alle 17.30, gli azzurri salutano il penultimo posto per il dodicesimo con una gara in più e confermano il passo salvezza. Nell'ultima giornata di campionato Napoli sarà ospite della Tezenis Verona.

Pancotto: "Ora testa all'ultimo match con Verona"

"Ringrazio il pubblico del PalaBarbuto. Meritavano questa prestazione, questa vittoria, ci hanno sostenuto anche nei momenti più difficili. Grazie per tutto quello che hanno fatto per la squadra. Abbiamo fatto una gran partita, giocando contro il secondo attacco del campionato. Nel secondo tempo abbiamo giocato una buona difesa e mantenuto un attacco di ottimo livello. L’ultimo quarto è stata un’escalation di ciò che avevamo preparato. Le partite vanno costruite e stasera ci siamo riusciti. Grazie anche a tutta la squadra, giocare per un quarto e mezzo senza Williams ha costretto tutti al sacrificio. Un applauso a Stewart che ha giocato una partita di altissimo livello. Abbiamo fatto tanto, ma ora c’è ancora da giocare l’ultima partita che sarà fondamentale. Dobbiamo vincere a Verona”

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Ventinovesima Giornata

Gevi Napoli - Carpegna Prosciutto Pesaro 98-87

Parziali progressivi: 30-27; 52-50; 73-73

Napoli: Zerini 6, Howard 20, Young 3, Michineau 16, Dellosto, Bamba, Uglietti 4, Williams 13, Stewart 29, Wimbush 7, Grassi ne, Matera ne. All. Pancotto.

Pesaro: Kravic 13, Abdur-Rahkman 17, Visconti 5, Moretti 3, Tambone 6, Gudmunsson, Charalampopoulos 3, Totè 10, Cheatham 17, Delfino 13. All. Repesa.