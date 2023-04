Boxe, Mondiali: Baldassi sul ring contro il francese Libidi Il campano è pronto all'esordio lunedì 1 maggio nella categoria dei 57 kg.

In Uzbekistan, nella città di Tashkent, è tutto pronto per il via dei Mondiali di Pugilato Elite maschile. Domani, lunedì 1° maggio, saliranno sul ring i primi due pugili azzurri. Si tratta di Iozia e soprattutto del campano Michele Baldassi. L’allievo del Maestro Zurlo alla Boxe Vesuviana incrocerà i guantoni contro il francese Labidi nella categoria dei 57 kg.

Alla HUMO arena di Tashkent il ragazzo di Torre Annunziata vuole fare bene e mettere un primo tassello importante della sua avventura iridata nell’anno pre-olimpico. Va ricordato che questa è una kermesse difficilissima dove saliranno sul ring addirittura 640 boxer in rappresentanza di 104. Oltre a Baldassi e Iozia va segnalata la presenza degli altri azzurri come Camiolo, Lenzi e soprattutto il salernitano Aziz Abbes Mouhiidine che nella categoria dei 92 kg è già ai sedicesimi di finale e attenderà il vincitore del match tra il padrone di casa Oralbay e il bulgaro Pantaleev.

Mondiali trasmessi in diretta streaming sul www.youtube.com/@IBABoxing

Programma Match Azzurri (ORRI MATCH FUSO ITALIA, NDR):

1/5

32° 57 Kg Baldassi vs Labidi FRA RING B H 16:30

32° 60 Kg Iozia vs Tuniyeu BLR RING B H 17

--------

32° 51 Kg Camiolo vs Makhmetov BRN

16° 75 Kg Cavallaro vs Kazimzade AZE/Owur KEN

16° 92 Kg Mouhiidine vs Oralbay KAZ/Pantaleev BUL

16° +92 Kg Lenzi vs Arzola Lopez CUB

ITABOXING MONDIALE ELITE MASCHILE 2023:

51 Kg Alessio Camiolo (GS FIamme Oro)

57 Kg Michele Baldassi (GS Fiamme Azzurre)

60 Kg Francesco Iozia (Eagle Boxe)

75 Kg Salvatore Cavallaro (GS Fiamme Oro)

92 Kg Abbes Mouhiidine (GS Fiamme Oro)

+92 Kg Diego Lenzi (PUGILATO ALTO RENO M.A.)

STAFF

Direttore Tecnico: Emanuele Renzini

Tecnico: Gennaro Moffa

Tecnico: Giovanni Cavallaro

Fisio: Fabio Morbidini

Team Leader: Albeto Tappa

INFO E DATTAGLI:

IBA che, oltre le medaglie, ha previsto i seguenti premi in denaro per i primi tre classificati di ognuna delle 13 categorie di peso: ORO (200 K dollari), argento (100K dollari), bronzo (50k Dollari).

13 le categorie di peso in gara: 48 - 51 - 54 - 57 - 60 - 63.5 - 67 - 71 - 75 - 80 - 86 - 92 - +92