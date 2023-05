Boxe, Mondiali: Baldassi supera l'ostacolo francese Il campano ha battuto Labidi e venerdì sfiderà il messicano Miguel Vega Barreras.

L’esordio è sempre un momento delicato. Bisogna contenere le emozioni e trovare la concentrazione. Per questo è sempre un match delicato. E’ stato così anche per Michele Baldassi che ieri ha fatto il suo esordio nel tabellone della categoria dei 57 kg al Mondiale Elite di Tashkent in Uzbekistan.

Il campano ha sfidato il francese Riad Labidi, avversario complicato che non ha mai mollato. Ha impostato il combattimento sulla difensiva provando a limitare l’azzurro. A tratti ci è riuscito soprattutto nella seconda ripresa, mentre la prima è stata assegnata all’azzurro. Nella terza ancora combattimento spigoloso ma alla fine è stata premiata la maggiore voglia di costruire combinazioni e di portare colpi di Baldassi che ha fatto sentire anche un montante all’avversario. Nel prossimo turno il ragazzo della Boxe Vesuviana affronterà, nella giornata di venerdì 5 maggio, il messicano Miguel Vega Barreras.

Mondiali trasmessi in diretta streaming

Programma Match Azzurri (ORRI MATCH FUSO ITALIA, NDR):

1/5

32° 57 Kg Baldassi vs Labidi FRA WP

32° 60 Kg Iozia vs Tuniyeu BLR WP

3/5

16° 60 Kg Iozia vs Hamout MAR H 15.45

4/5

32° 51 Kg Camiolo vs Makhmetov BRN

16° +92 Kg Lenzi vs Arzola Lopez CUB

5/5

16° 57 Kg Baldassi vs VEGA BARRERAS MEX

16° 92 Kg Mouhiidine vs Oralbay KAZ/Pantaleev BUL

7/5

16° 75 Kg Cavallaro vs Kazimzade AZE/Owur KEN

ITABOXING MONDIALE ELITE MASCHILE 2023:

51 Kg Alessio Camiolo (GS FIamme Oro)

57 Kg Michele Baldassi (GS Fiamme Azzurre)

60 Kg Francesco Iozia (Eagle Boxe)

75 Kg Salvatore Cavallaro (GS Fiamme Oro)

92 Kg Abbes Mouhiidine (GS Fiamme Oro)

+92 Kg Diego Lenzi (PUGILATO ALTO RENO M.A.)

STAFF

Direttore Tecnico: Emanuele Renzini

Tecnico: Gennaro Moffa

Tecnico: Giovanni Cavallaro

Fisio: Fabio Morbidini

Team Leader: Albeto Tappa

INFO E DATTAGLI:

IBA che, oltre le medaglie, ha previsto i seguenti premi in denaro per i primi tre classificati di ognuna delle 13 categorie di peso: ORO (200 K dollari), argento (100K dollari), bronzo (50k Dollari).

Mondiali che saranno trasmessi in diretta streaming sul https://www.iba.sport/event/iba-mens-world-boxing-championships-tashkent-2023/

13 le categorie di peso in gara: 48 - 51 - 54 - 57 - 60 - 63.5 - 67 - 71 - 75 - 80 - 86 - 92 - +92

Foto: FPI