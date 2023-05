Boxe, Mondiale: Baldassi sfida il messicano Vega Barreras Il talento partenopeo è pronto per il secondo turno nella competizione iridata.

L’esordio non è stato dei più semplici. Michele Baldassi però l’ha superato brillantemente. Il francese Labidi lo ha costretto ad un match nervoso e con poco ritmo ma alla fine a spuntarla è stato il campioncino napoletano. Oggi al Mondiale di Tashkent andrà in scena il secondo turno della categoria dei 57 km e Baldassi è pronto a tornare sul ring. Alle 15:45 sfiderà il messicano Vega Barreras per un altro test utile a capire quanta strada potrà fare in questo Mondiale. Alla prima trasferta iridata l’obiettivo è quello di raccogliere soprattutto esperienze da inserire nel bagaglio, ma l’elevato tasso di talento impone a Baldassi di credere in qualcosa di grande.





Oggi (5/5) saranno della partita due azzurri:

16° 57 Kg Baldassi vs VEGA BARRERAS MEX RING B H 15.45

16° 92 Kg Mouhiidine vs Oralbay KAZ RING A H 17

Mondiali trasmessi in diretta streaming PAGINA IBA BOXING

Programma Match Azzurri (ORRI MATCH FUSO ITALIA, NDR):

1/5

32° 57 Kg Baldassi vs Labidi FRA WP

32° 60 Kg Iozia vs Tuniyeu BLR WP

3/5

16° 60 Kg Iozia vs Hamout MAR WP

4/5

32° 51 Kg Camiolo vs Makhmetov BRN WP

16° +92 Kg Lenzi vs Arzola Lopez CUB 0-5

5/5

16° 57 Kg Baldassi vs VEGA BARRERAS MEX

16° 92 Kg Mouhiidine vs Oralbay KAZ

7/5

16° 75 Kg Cavallaro vs Kazimzade AZE

ITABOXING MONDIALE ELITE MASCHILE 2023:

51 Kg Alessio Camiolo (GS FIamme Oro)

57 Kg Michele Baldassi (GS Fiamme Azzurre)

60 Kg Francesco Iozia (Eagle Boxe)

75 Kg Salvatore Cavallaro (GS Fiamme Oro)

92 Kg Abbes Mouhiidine (GS Fiamme Oro)

+92 Kg Diego Lenzi (PUGILATO ALTO RENO M.A.)

STAFF

Direttore Tecnico: Emanuele Renzini

Tecnico: Gennaro Moffa

Tecnico: Giovanni Cavallaro

Fisio: Fabio Morbidini

Team Leader: Albeto Tappa

INFO E DATTAGLI:

IBA che, oltre le medaglie, ha previsto i seguenti premi in denaro per i primi tre classificati di ognuna delle 13 categorie di peso: ORO (200 K dollari), argento (100K dollari), bronzo (50k Dollari).

Mondiali che saranno trasmessi in diretta streaming sul https://www.iba.sport/event/iba-mens-world-boxing-championships-tashkent-2023/

13 le categorie di peso in gara: 48 - 51 - 54 - 57 - 60 - 63.5 - 67 - 71 - 75 - 80 - 86 - 92 - +92