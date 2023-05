Italrugby, due campani nella squadra che preparerà il Mondiale Capuozzo e Fusco sono due punti fermi per il tecnico Kieran Crowley.

Il 2023 è l’anno del Mondiale. L’Italrugby è in un girone di Ferro con i padroni di casa della Francia e la Nuova Zelanda. Superare il turno sembra impossibile ma la squadra lavora per l’impresa. Nel Sei Nazioni si sono viste a tratti cose discrete, a tratti meno. Intanto si pensa alla preparazione per la competizione più importante.

Sono quarantasei gli atleti che dal 5 giugno si ritroveranno in più momenti a Pergine Valsugana, in Trentino, che torna ad ospitare la preparazione azzurra alla rassegna iridata come accadde prima della trasferta nipponica del 2019.

Nella lista stilata da Kieran Crowley ci sono anche i due campani Alessandro Fusco e il franco-napoletano Ange Capuozzo.

Questa la lista allargata degli atleti selezionati per i raduni di Pergine Valsugana:

Piloni

Filippo ALONGI (Benetton Rugby, 1 cap)

Paolo BUONFIGLIO (Zebre Parma, esordiente)

Pietro CECCARELLI (Brive, 26 caps)

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 44 caps)

Danilo FISCHETTI (London Irish, 30 caps)

Ivan NEMER (Benetton Rugby, 11 caps) – a disposizione dall’1 luglio

Matteo NOCERA (Zebre Parma, esordiente)

Marco RICCIONI (Saracens, 19 caps)

Federico ZANI (Benetton Rugby, 21 caps)

Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Parma, 46 caps)

Epalahame FAIVA (Hurricanes, 5 caps)

Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 17 caps)

Marco MANFREDI (Zebre Parma, 1 cap)

Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 12 caps)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 30 caps)

Edoardo IACHIZZI (Vannes, 5 caps)

Dino LAMB (Harlequins, esordiente)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 41 caps)

David SISI (Zebre Parma, 27 caps)

Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 2 caps)

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 8 caps)

Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 1 cap)

Toa HALAFIHI (Benetton Rugby, 9 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 26 caps) - capitano

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 46 caps)

Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 12 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 10 caps)

Mediani di Mischia

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 13 caps)

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 4 caps)

Martin PAGE-RELO (Stade Toulousain, esordiente)

Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 19 caps)

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Harlequins, 71 caps)

Giacomo DA RE (Benetton Rugby, 1 cap)

Paolo GARBISI (Montpellier, 24 caps)

Centri

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 23 caps)

Enrico LUCCHIN (Zebre Parma, 1 cap)

Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 6 caps)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 10 caps)

Luca MORISI (London Irish, 44 caps)

Ali/Estremi

Pierre BRUNO (Zebre Parma, 12 caps)

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 10 caps)

Simone GESI (Zebre Parma, 1 cap)

Montanna IOANE (Melbourne Rebels, 17 caps)

Federico MORI (Bordeaux, 12 caps)

Paolo ODOGWU (Stade Francais, esordiente)

Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 44 caps)

Atleti non considerati per infortunio: Jake Polledri (Gloucester Rugby, 20 caps)

Questo il programma dei raduni estivi dell’Italia

5-9 giugno, Pergine Valsugana

18-24 giugno, Pergine Valsugana

7-13 luglio, Pergine Valsugana

13-16 luglio Corvara (attività di Team Building con Esercito Italiano)

Questo il calendario dei Test Match estivi dell’Italia

29.07 Scozia v Italia, Edimburgo

05.08 Irlanda v Italia, Dublino

19.08 Italia v Romania, sede TBC

26.08 Italia v Giappone, sede TBC

Questo il calendario delle partite dell’Italia nel girone della RWC 2023:

09.09 Italia v Namibia, Saint-Etienne ore 13

20.09 Italia v Uruguay, Nizza ore 17.45

29.09 Nuova Zelanda v Italia, Lione ore 21

06.10 Francia v Italia, Lione ore 21