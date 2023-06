Pallanuoto, il Setterosa di coach Silipo è volato in Ungheria Le azzurre lavoreranno a Budapest fino al 12 giugno ed affronteranno la Nazionale magiara.

Il Setterosa di coach Carlo Silipo, dopo i buoni risultati raggiunti nell’estate 2022 con un quarto posto al Mondiale e il bronzo agli Europei, continua il suo percorso verso le SuperFinal della World Cup di Long Beach in programma dal 23 al 25 giugno. Si tratta del primo appuntamento importante, un vero e proprio banco di prova in vista del Campionati del Mondo di Fukuoka in Giappone dal 14 al 30 luglio. Le azzurre, guidate dal tecnico napoletano, hanno iniziato oggi un periodo di common training con l'Ungheria vice campione del mondo che terminerà il 12. Domenica 11 è prevista un'amichevole ufficiale. Dal 12 al 16 giugno, invece, la squadra azzurra si sposterà ad Anzio dove ci sarà un'amichevole giovedì 15 alle 20.30.

Il commissario tecnico Carlo Silipo, per questa importante trasferta magiara, ha convocato: Silvia Avegno (Matarò), Lucrezia Cergol (Pallanuoto Trieste), Carlotta Meggiato (Plebiscito PD), Caterina Banchelli e Sara Cordovani (RN Florentia), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/Rapallo Pallanuoto), Chiara Tabani, Giuditta Galardi, Domitilla Picozzi, Sofia Giustini, Agnese Cocchiere (SIS Roma), Claudia Marletta, Valeria Palmieri, Giulia Viacava, Aurora Condorelli, Dafne Bettini, Veronica Gant e Morena Leone (L'Ekipe Orizzonte). Completano lo staff gli assistente tecnici Cosimino Di Cecca, Elena Gigli, il preparatore atletico Valerio Viero, il medico Virginia Desiderio, la fisioterapista Federica Ancidei e la team manager Barbara Bufardeci.

SuperFinal World Cup

Quarti di finale - Venerdì 23 giugno

Olanda-Nuova Zelanda

Spagna-Italia

Usa-Israele

Ungheria-Grecia