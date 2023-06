A Visciano, lavori in corso per l’allestimento della XC Montedonico Appuntamento domenica 2 luglio nel territorio comunale di Visciano.

Da tempo i soci del Team Visciano Bike si stanno adoperando con tutte le loro forze per organizzare al meglio, domenica 2 luglio, la XC Montedonico nel territorio comunale di Visciano.

Gli interessanti contenuti tecnici e paesaggistici hanno garantito nelle due edizioni passate un richiamo non banale di questa manifestazione che fa parte del circuito interregionale X-Country tra Campania e Basilicata.

Sono state apportate alcune leggere modifiche al percorso con l’introduzione di un nuovo single track che va a sostituire la “salita degli uomini” molto conosciuta dai biker locali. Per il resto è un circuito prevalentemente sterrato al 95% e solo un 5% in asfalto, completamente all’ombra, tra distese di noccioleti, tratti molto tecnici e divertenti sia in salita che in discesa.

Dalla località di Montedonico, verranno effettuate le partenze di esordienti, allievi e G6 (categoria di nuova introduzione) con una batteria a sé stante, a seguire quella per agonisti e master. Dai G6 agli allievi è previsto un tracciato ridotto a 2 chilometri, mentre per agonisti e master un percorso allungato a 5,4 chilometri.

La quota di partecipazione è di 20 euro, solo per le categorie amatoriali, comprensiva di noleggio chip e comprende anche il pacco gara (assicurato per i primi 250 iscritti), rifornimento, assistenza medica e pasta party.