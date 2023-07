Turris, preso l'esterno Cum: firma per un anno Giovanili dell'Udinese, nella passata stagione in D con il Matera

La S.S. Turris Calcio comunica di aver acquistato Gianluca Cum. Il laterale destro ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 con opzione per la stagione successiva.

Cum nasce calcisticamente nelle giovanili dell’Udinese. Nella stagione 2021/22 ha vestito la maglia della Sambenedettese. L’ultima stagione ha militato tra le fila della F.C. Matera in serie D totalizzando 30 presenze stagionali con 2 gol: “Ringrazio la società per la fiducia dimostrata nei miei confronti – ha dichiarato il nuovo acquisto classe 2002 – Sono molto felice ed entusiasta per questa nuova avventura. Non vedo l’ora di raggiungere nuovi obiettivi e traguardi in campo. Forza Turris!”.