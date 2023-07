Sorrento: ecco Blondett per la difesa Annunci in entrata e conferme nella rosa per la società rossonera

Richard Marcone è un nuovo giocatore del Sorrento, ma non è l'unica novità di mercato per il club rossonero che ha annunciato l'accordo biennale con Edoardo Blondett e diverse conferme nella rosa a disposizione del tecnico Vincenzo Maiuri.

Biennale per Blondett

"Il Sorrento Calcio 1945 Srl rende noto di essersi assicurato le prestazioni sportive di Edoardo Blondett fino al 30 giugno 2025. Rinforzo di valore e di esperienza, Blondett - nato a Genova il 7 gennaio del 1992 - è un difensore con all’attivo ben 347 presenze tra i professionisti, 180 delle quali nel girone C di Serie C. Lo scorso anno in forza a Cerignola (29 presenze e una rete in campionato), Blondett è stato grande protagonista con la maglia del Cosenza ed ha vestito tra le altre le prestigiose casacche di Reggina, Alessandria, Livorno, Catania e Casertana dopo essere uscito da vivaio della Sampdoria".

Conferma per Gianmarco Todisco

"Il Sorrento Calcio 1945 Srl rende noto di essersi assicurato le prestazioni sportive del difensore Gianmarco Todisco fino al 30 giugno 2025. Nato a Torre del Greco il 30 aprile del 2002, Todisco è un terzino destro di spinta che ha esordito in C con la Juve Stabia nel 2021 prima di trasferirsi a Sorrento nella passata stagione. Nell'anno della promozione in C ha collezionato in totale 36 presenze e due reti tra campionato e poule scudetto".

Biennale anche per Francesco Todisco

"Il Sorrento Calcio 1945 Srl rende noto di essersi assicurato fino al 30 giugno 2025 le prestazioni sportive di Francesco Todisco, terzino sinistro nato a Vico Equense il 6 maggio del 2003. Francesco Todisco, arrivato nell'estate scorsa dall'Acireale, è stato tra gli "under" più utilizzati da mister Maiuri nella stagione che ha portato in C i rossoneri (29 presenze in campionato). Adesso la soddisfazione del suo primo contratto da professionista con il Sorrento".

Del Sorbo resta in rossonero

"Il Sorrento Calcio 1945 Srl rende noto di essersi assicurato le prestazioni sportive del portiere Ludovico Del Sorbo con contratto di addestramento tecnico. Nato a Castellammare di Stabia il 13 agosto del 2004, Del Sorbo è sbarcato a Sorrento nel 2021 ed in due stagioni ha totalizzato 58 presenze in rossonero. Titolare nell'annata che ha portato il Sorrento tra i professionisti, Del Sorbo si è meritato anche la convocazione per la Viareggio Cup, disputata da protagonista con 5 presenze all'attivo".

Conferma per Fusco

"Il Sorrento Calcio 1945 Srl rende noto di essersi assicurato le prestazioni sportive del difensore Francesco Fusco fino al 30 giugno 2025. Nato a Castellammare di Stabia il 19 febbraio del 1999, Fusco ha già disputato due stagioni nel Sorrento, entrambe con mister Maiuri in panchina nel 2019/2020 e nel 2022/2023. Nell’anno della promozione in C ha totalizzato 34 presenze (e due reti) in campionato. Per lui è la seconda esperienza tra i professionisti dopo quella con il Monopoli nel 2020/2021".