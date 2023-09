Boxe, Baldassi in raduno ad Assisi con la Nazionale Appuntamento dal 6 al 24 settembre per il talentuoso pugile campano.

Saranno 17 in totale gli azzurri e le azzurre che prenderanno parte al Training Camp Nazionali Elite in programma presso il CNP di Assisi dal 6 al 24 settembre.

Tra gli uomini c’è Michele Baldassi, pugile di Torre Annunziata che si allena presso la Boxe Vesuviana. Il portacolori delle Fiamme Azzurre è reduce dalle esperienze ai Mondiali e soprattutto nel torneo preolimpico. Vista la sua giovane età si trattavano di appuntamenti in cui contava soprattutto fare esperienza. Il sogno della qualificazione a Parigi, però, è giustamente ancora vivo. Si lavora anche per quell’obiettivo da poter centrare nel secondo appuntamento di qualificazione. Non sarà facile ma bisogna provarci. Il talentuoso allievo del Maestro Zurlo è uno dei migliori prospetti europei nella categoria dei 57 kg.

Insieme a lui prenderanno parte al raduno presso il Centro Nazionale di Pugilato di Assisi anche Federico Emilio Serra, Francesco Iozia, Gianlugi Malanga, Salvatore Cavallaro, Gabriele Guidi Rotani, Alfred Comey, Vincenzo Lizzi e Diego Lenzi, mentre non ci sarà il vice campione del mondo Aziz Abbes Mouhiidine che ha già centrato l’obiettivo del pass per Parigi.

Gli atleti saranno seguiti da uno staff di grande livello col direttore tecnico Emanuele Renzini coadiuvato dai tecnici Riccardo D’Andrea, Eugenio Agnuzzi, Sumbu Kalambay e Laura Tosti.