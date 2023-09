Nuoto, torna la Capri-Napoli con Sanzullo che sogna uno storico successo Appuntamento sabato 9, tra i partenti c'è anche l'azzurro Burdisso.

Torna puntuale come ogni anno l’appuntamento con la Capri-Napoli, Trofeo Farmacosmo. La 58esima edizion, che andrà in scena sabato 9 settembre,e prevede anche una grandissima novità. Una delle traversate più antiche e affascinanti è entrata nel circuito UltraMarathon Swim Series della Wowsa (World Open Water Swimming Association), che vede coinvolte le prove in programma negli Stati Uniti (Trans Tahoe), in Canada (Lac S. Jean) e Portogallo (Lisbona-Cascais) e che dal prossimo anno assegnerà i titoli mondiali per le lunghe distanze.

Ieri è andata in scena la presentazione presso il Circolo Canottieri Napoli. Partenza da Marina Grande, da “Le Ondine beach club” di Gemma Rocchi, alle ore 10 e arrivo nella zona del Molosiglio.

Alla gara sono iscritti 23 atleti,16 uomini e 7 donne, provenienti da nove diverse nazioni come Argentina, Brasile, Cile, Francia, Macedonia del Nord, Olanda, Uruguay ed ovviamente Italia.

Tra gli uomini occhi puntati sul due volte campione in carica Alessio Occhipinti, reduce dalla doppietta 2021-2022, su Francesco Ghettini (vincitore nel 2018) sul macedone Evgenij Pop Acev e sul padrone di casa Mario Sanzullo, napoletano di Massa di Somma, campione Europeo a roma 2022 nella 25 km in acqua libere, che è reduce dal secondo posto dello scorso anno. Sanzullo ha anche gareggiato qualche giorno fa in Macedonia dove nella Coppa Len è stato battuto solo dal concittadino Giordano. Dunque sembra arrivare a questa competizione in buone condizioni per provare a riportare il titolo in città dove manca dal 1970 quando fu Giulio Travaglio ad imporsi. Da segnalare l’esordio di un altro partenopeo come Giuseppe Ilario e dell’azzurro Federico Burdisso.

Tra le donne torna la francese Caroline Jouisse vincitrice nel 2021, che se la dovrà vedere con le argentine Yensen, Imwinkelried e Vanesa Garcia. Da segnalare anche la presenza dell’azzurra Elena Lionello. una cilena e l’italiana Elena Lionello.