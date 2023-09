Geko PSA Sant'Antimo, Gandini: "Soddisfatto di quanto fatto finora" Il coach: "Uno stimolo in più sarà sicuramente rappresentato dal nostro pubblico"

Domani, alle 19, sarà palla a due per la sfida di Supercoppa tra la Geko PSA Sant'Antimo e la Ble Decò Juvecaserta al PalaPuca. "Sono molto soddisfatto di ciò abbiamo fatto finora e dei segnali carpiti dal torneo di Campli, il gruppo si sta allenando bene e anche i giovani ci stanno dando una grossa mano, lavorano sodo e si sono già meritati il rispetto dei compagni. - ha affermato il coach della Geko PSA, Marco Gandini - Il derby di Supercoppa per noi rappresenterà un ulteriore step di crescità, sarà gara ufficiale contro un’avversaria competitiva, c’è rivalità, e dunque è chiaro che aumentino anche le aspettative".

Il coach: "Sarebbe una bella iniezione di fiducia per tutta la squadra"

"Resta un match di precampionato, come credo sia per tutti in questa fase della preparazione. - ha aggiunto Gandini - Uno stimolo in più sarà sicuramente rappresentato dal nostro pubblico, chi c’era l’anno scorso ha ancora davanti agli occhi l’entusiasmo del PalaPuca e ovviamente spero davvero di ritrovarlo sin da subito, sarebbe una bella iniezione di fiducia per tutta la squadra".