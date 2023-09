Sorrento: il primo punto con rimpianti. Ora testa al derby con la Turris Avanti due volte contro i pugliesi nel primo match giocato al "Viviani" di Potenza

Il Sorrento sogna la prima vittoria, ma nella sfida con l'Audace Cerignola arriva solo il primo punto in campionato. Vantaggio con Blondett al 16', pari di Malcore al 37' su calcio di rigore, rossoneri di nuovo avanti al 52' con il gol di La Monica, ripresi ancora dagli ospiti con Tentardini al 60': rimpianti per il Sorrento nella prima gara al "Viviani" dI Potenza e ora testa alla Turris per un derby in cui i ragazzi di Maiuri puntano a confermare la qualità espressa nei primi 180 minuti di campionato con l'obiettivo di centrare la prima vittoria stagionale.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Seconda Giornata

Sorrento - Audace Cerignola 2-2

Marcatori: 16' Blondett (S), 37' rig. Malcore (AC), 52' La Monica (S), 60' Tentardini (AC)

Sorrento (4-3-3) Marcone; Todisco, Blondett, Panelli, Loreto (43' st Colombini); La Monica (27' st Messori), De Francesco (43’ st Bonavolontà), Vitale G.; Badje, Martignago (32' st Ravasio), Petito (27' st Capasso). All. Maiuri. A disp. Del Sorbo, D’Aniello, Fusco, Scala, Chiricallo, Di Somma, Vitiello, Kone, Caravaca.

A. Cerignola (4-3-2-1) Krapikas; Russo, Gonnelli, Ligi, Tentardini; Tascone (23' st Ghisolfi), Capomaggio, Zak (29' st Sainz Mata); D’Ausilio (23' st Neglia), D’Andrea (45' st Coccia); Malcore (45' st Sosa). All. Tisci. A disp. Fares, Trezza, Allegrini, Bianco, Prati, Vitale M., De Luca, Rizzo, Carnevale.

Arbitro: Lovison

Ammoniti: Capomaggio (AC), Vitale G. (S), Tascone (AC), Ligi (AC)

Recupero: 1' pt, 5' st.