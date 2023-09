Giugliano ko: il Foggia vince 1-0. Di Napoli: "Il gol nel miglior momento" Tonin ha regalato i tre punti ai satanelli in uno "Zaccheria" a porte chiuse

Al Foggia basta il gol di Tonin al minuto 57' per battere il Giugliano. Finale di 1-0 per i satanelli in uno "Zaccheria" a porte chiuse "per motivi di ordine e sicurezza pubblica". "Usciamo con dei rimpianti da questo match. - ha spiegato il tecnico del Giugliano, Raffaele Di Napoli, nel post-gara - Il pareggio poteva starci. Abbiamo subito il gol nel nostro miglior momento. Abbiamo sbagliato su alcune situazioni di ripartenza. Sapevamo di dover fare una gara di alta intensità. L'obiettivo? C'è da vivere ogni match senza pensare troppo avanti e puntiamo a migliorare la posizione di classifica ottenuta nella scorsa stagione".

Il tabellino

Serie C - Girone C

Seconda Giornata

Foggia - Giugliano 1-0

Marcatori: 57’ Tonin

Foggia (4-3-1-2): Nobile; Garattoni, Carillo, Marzupio, Rizzo (88’ Antonacci); Martini, Marino (59’ Vezzoni), Di Noia; Schenetti (76’ Vacca), Embalo (76’ Peralta), Tonin. All. Cudini. A disp. Cucchietti, De Simone, Vacca, Peralta, Beretta, Pazienza, Antonacci, Agnelli, Fiorini, Papazov, Rossi, Vezzoni, Salines

Giugliano (3-5-2): Baldi; Menna (46’ Berman), Scognamiglio, Oyewale (59’ Oviszach), Gladestony, Vogiatzis, Labriola (77’ De Sena), Caldore, Sorrentino (59’ Salvemini), Di Dio, Nocciolini (34’ Bernardotto). All. Di Napoli. A disp. Russo, Antonini, Berman, Yabre, Bernardotto, Salvemini, Zullo, Berardocco, Virgilio, Giorgione, De Sena, Rondinella, Aruta, De Francesca, Oviszach

Arbitro: Sfira

Ammoniti: Oyewale, Scognamiglio (G), Marzupio, Embalo (F)

Recupero: 3' pt, 5' st.