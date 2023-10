Picerno-Sorrento 1-1: Ravasio risponde a Murano, il tabellino I costieri chiudono la striscia di sconfitte, ma non trovano la prima vittoria stagionale

Il Sorrento strappa il pari a Picerno. Al "Curcio" finale di 1-1 tra i lucani e i costieri. A segno Murano al 15', poi Ravasio, al 50', ha firmato il pareggio che consente agli uomini di Maiuri di chiudere la striscia di sconfitte. Manca però la vittoria al Sorrento che dopo 6 gare ha ottenuto solo due punti.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Sesta Giornata

Picerno - Sorrento 1-1

Marcatori: 15′ pt Murano (P), 5′ st Ravasio (S)

Picerno (4-2-3-1): Merelli ; Novella, Garcia, Allegretto, Guerra; Gallo (1′ st De Cristofaro), De Ciancio; E. Esposito (34′ st Diop), Albadoro (1′ st Pitarresi), Vitali (19′ st Ceccarelli); Murano. All. Longo. A disp. Summa, A. Esposito, Gilli, Santarcangelo, Ciko, Biasiol, Savarese, Graziani

Sorrento (4-3-3): Marcone; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto; Cuccurullo (40′ st La Monica), De Francesco (31′ st Bonavolontà), Vitale (31′ st Petito); Scala, Ravasio, Badje (22′ st Messori). All. Maiuri. A disp. Del Sorbo, D’Aniello, Colombini, Vitiello, Kone, Caravaca

Arbitro: Cappai

Ammoniti: Vitale, Scala, Novella, Gallo, Vitali, De Cristofaro, Blondett

Angoli: 5-4

Recupero: 3′ pt, 5′ st

Foto: pagina ufficiale Facebook Sorrento Calcio 1945