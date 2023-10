Turris-Giugliano 0-1: tigrotti vincenti e corallini in piena crisi, il tabellino Al 4' la rete di De Rosa e vittoria preziosa per la squadra allenata da Bertotto

Il derby campano dell'undicesima giornata del girone C di Serie C è del Giugliano. I tigrotti passano al "Liguori", battono la Turris con il risultato di 1-0. Al 4' ecco il gol di De Rosa che decide la partita a Torre del Greco: rilancio per il Giugliano, corallini in piena crisi.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Undicesima Giornata

Turris-Giugliano 0-1

Marcatori: 4' pt De Rosa

Turris (3-4-3): Fasolino; Maestrelli (29' st Saccani), Cocetta, Frascatore; Cum (40' st Guida), Scaccabarozzi, Franco, Burgio (20' st Contessa); D'Auria, Maniero (29' st De Felice), Nocerino (1' st Pavone). All. Caneo. A disp. Iuliano, Pagno, Miceli, Onda, D'Alessio, Primicile, Matera.

Giugliano (4-3-3): Russo; Di Dio (1' st Menna), Berman, Caldore, Yabre; Giorgiorne (32' st Vogiatzis), Berardocco, De Rosa (24' st Gladestony); Ciuferri (24' st Oviszach), Salvemini (37' st Bernardotto), De Sena. All. Bertotto. A disp. Baldi, Marrique, Eyango, Oyewale, Zullo, Sorrentino, De Francesco, Stabile, Nocciolini.

Arbitro: Mirabella

Ammoniti: Di Dio (G), D'Auria (T), De Rosa (G), Frascatore (T), Salvemini (G), De Sena (G).