Turris - Juve Stabia 3-5: vespe agli ottavi di finale, il tabellino Coppa Italia Serie C, secondo turno eliminatorio: match clamoroso al "Liguori"

La Juve Stabia vince il derby campano del secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C. Le vespe superano la Turris con il risultato di 5-3 al "Liguori". Gialloblé avanti dopo due minuti con Bentivegna e da raddoppio al 42' con Marranzino. I corallini firmano il pari in pochi minuti con Pavone al 48' e Matera su rigore al 51', con il rosso rimediato da Saccani al 69', ma trovano anche il sorpasso con Scaccabarozzi al minuto 87. La Juve Stabia trova la forza per strappare il nuovo pari con il 3-3 siglato da Vimercati al 91'. Ai supplementari Piovanello riporta in vantaggio la squadra di Pagliuca che blinda il passaggio del turno con Aprea al 115'. Finale di 5-3 e vespe agli ottavi di finale in cui affronteranno l'Avellino.

Il tabellino

Serie C - Coppa Italia

Secondo Turno Eliminatorio

Turris - Juve Stabia 3-5 dts

Marcatori: 2′ Bentivegna (J), 41′ Marranzino (J), 48′ Pavone (T), 51′ rig. Matera (T), 87′ Scaccabarozzi (T), 91' Vimercati (J), 106′ Piovanello (J), 115′ Aprea (J)

Turris: Pagno, Frascatore, Cocetta, Miceli, Guida (73′ Rizzo), Pavoni (90′ Esempio), Nocerino (108′ De Felice), Matera (78′ Scaccabarozzi), D’Alessio (78′ Franco), Saccani, Pugliese (108′ Giannone). All. Caneo. A disp. Iuliano, Fasolino, D’Auria, Maniero, Primicile, Musumeci, Onda

J. Stabia: Esposito, La Rosa (46′ Picardi), Maselli, Bentivegna (85′ Piovanello), Meli (53′ Erradi), Guarracino (90′ Aprea), Folino, Gerbo, D’Amore (90′ Faccetti), Marranzino, Vimercati (96′ Ruggiero). All. Pagliuca. A disp. Signorini, Bellich, Romeo, Piscopo, Baldi, Bachini, Andreoni, Leone

Ammoniti: Saccani (T), Meli (J), Guarracino (J), Picardi (J), Miceli(T), Esempio (T), Gerbo (T)

Espulsi: al 69' Saccani (T)

Arbitro: Ancora