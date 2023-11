Turris in ritiro: "Dobbiamo rialzarci per l'obiettivo salvezza" Il club biancorosso: "Comprendiamo la delusione dei nostri tifosi. A loro possiamo dire solo grazie"

La Turris ha ufficializzato la decisione di andare in ritiro. La squadra biancorossa è reduce da 6 sconfitte nelle ultime 7 giornate di campionato ed è stata eliminata dalla Coppa Italia di Serie C nel secondo turno eliminatorio con il 5-3 della Juve Stabia al "Liguori" dopo i tempi supplementari.

Il comunicato ufficiale

"La S.S.Turris Calcio comunica che da oggi la squadra andrà in ritiro. Questa scelta, voluta e condivisa da società e squadra, è stata dettata dal trend negativo delle ultime giornate ma soprattutto dalla voglia di tutte le componenti di riuscire a venire fuori da questo momento difficile. Comprendiamo la delusione dei nostri tifosi ai quali possiamo solo dire grazie per il sostegno incondizionato nonostante i risultati non positivi. È per loro che dobbiamo rialzarci di nuovo per proseguire tutti insieme, passo dopo passo, verso l'obiettivo salvezza".

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S. Turris Calcio 1944