Turris-Monopoli 0-1: crisi senza fine per i corallini, il tabellino Ottava sconfitta nelle ultime nove gare di campionato per la squadra di Caneo

Il Monopoli passa al "Liguori". La squadra pugliese supera la Turris con il finale di 1-0. Al 44' ecco il gol di Ferrini, decisivo per la vittoria degli ospiti sui corallini al quinto ko consecutivo in campionato, all'ottava sconfitta nelle ultime nove gare nel girone C. Crisi senza fine e non bastano il ritiro deciso per la squadra negli ultimi giorni.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Tredicesima Giornata

Turris - Monopoli 0-1

Marcatori: 44' pt Ferrini

Turris (3-4-3): Fasolino; Cocetta, Esempio, Maestrelli (15′ st Cum); Saccani (25′ st Frascatore), Scaccabarozzi, Franco (15′ st Matera), Burgio; Giannone (25′ st Pavone), Maniero (15′ st De Felice), D’Auria. All. Caneo. A disp. Iuliano, Pagno; Miceli, Guida, Rizzo, Nocerino, Primicile, Onda, D’Alessio, Pugliese.

Monopoli (4-2-3-1): Perina; Viteritti, Angileri, Fornasier, Ferrini; Vassallo (11′ st De Risio), Iaccarino (1′ st Hamlili); Borello, Starita (30′ st Simone), D’Agostino (11′ st De Santis); Santaniello (1′ st Spalluto). All. Tomei. A disp. Alloj, Bosit; Dibenedetto, De Paoli, Fazio, Cristallo, Piarulli, Mazzotta, Riccardi, Peschetola.

Arbitro: Centi